Pena przerwał milczenie. Powiedział, co myśli o Szczęsnym. "Było to trudne"

Inaki Pena w poprzednim sezonie wskoczył do bramki Barcelony po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Początkowo wygrał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym - awaryjnie sprowadzonym z emerytury, ale ostatecznie to Polak bronił w drugiej części rozgrywek i w kluczowych meczach. Momentem zwrotnym okazał się być styczeń, gdzie Szczęsny zagrał choćby w Superpucharze Hiszpanii. W jego finale dostał czerwoną kartkę. To nie osłabiło jego pozycji. Jak Pena zareagował na stratę miejsca między słupkami katalońskiej bramki? Teraz, po kilku miesiącach zabrał głos.

Pena zabrał głos. To czuł, gdy przegrał ze Szczęsnym

- Cóż, jest to sytuacja, której się nie spodziewasz. W końcu musisz dostosować, ale prawdą jest, że było to trudne. Zwłaszcza, że - tak myślę - byłem w najlepszej formie. Na poziomie grupowym straciliśmy trochę przewagi w La Liga, ale na poziomie indywidualnym czułem się dobrze i zarówno trener, jak i trener bramkarzy dali mi to do zrozumienia. Od momentu, gdy zacząłem grać, stałem na wysokości zadania. Na tej podstawie trener podejmuje decyzję, a ty musisz się dostosować, odbudować i dojrzeć" - powiedział w rozmowie z katalońskim dziennikiem "Sport".

Pena dał do zrozumienia, że jego relacje ze Szczęsnym były dobre.

- Na poziomie osobistym nauczyłem się, że jestem w stanie sprostać zadaniu w bardzo wymagających meczach, takich jak na Bernabeu, przeciwko Borussii Dortmund na wyjeździe... Myślę, że wygraliśmy pięć meczów w Lidze Mistrzów, w których zagrałem, pomimo tego, że wejście z drugiego planu z powodu kontuzji zawsze jest skomplikowane. Z drugiej strony "Tek" przywitał mnie z otwartymi ramionami. Był dla mnie bardzo dobry i dałem mu to do zrozumienia - dodał.

Hiszpański bramkarz dodał, że rozumie decyzje Hansiego Flicka. Wierzy, że była ona podyktowana tylko dobrem zespołu.

- To jest decyzja trenera i nie można powiedzieć, że był wobec mnie niesprawiedliwy. Jeśli robił to, co robił, to dla dobra zespołu, nie było w tym nic osobistego ani nic takiego. Kiedy trener decyduje się usunąć lub wystawić zawodnika zawsze robi to dla dobra drużyny. Nigdy nie brałem tego do siebie - skwitował.

Inaki Pena podczas trwającego wypożyczenia rozegrał dla Elche pięć spotkań. Puścił w nich pięć goli i zachował dwa czyste konta. Kolejne ligowe spotkanie Elche rozegra z Barceloną. 2 listopada dojdzie do meczu w stolicy Katalonii.