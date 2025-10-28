Media: Kolejny kandydat na zastępcę Lewandowskiego. Flick już działa

FC Barcelona poszukuje nowego napastnika. Klub najprawdopodobniej nie przedłuży umowy z Robertem Lewandowskim. Ta wygasa 30 czerwca 2026 roku. Nie będzie łatwo zastąpić Polaka, ale działacze mistrza Hiszpanii są przekonani, że trzeba postawić na kogoś młodszego. Problemem w przeprowadzeniu transferu będzie z pewnością utrzymująca się trudna sytuacja finansowa "Dumy Katalonii". Dlatego też pod uwagę jest brane wiele rozwiązań. Jedno z nich może zaskoczyć kibiców.

Flick pod wrażeniem. Asllani kandydatem do gry w Barcelonie

Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport poinformował, że Fisnik Asllani, piłkarz Hoffenheim, jest na liście transferowej nie tylko FC Barcelony, ale również Bayernu Monachium. Bawarczycy widzą w nim zmiennika Harry'ego Kane'a. Oczywiście celują w transfer już przed sezonem 2026/27.

Zarówno FC Barcelona, jak i Bayern Monachium są pod wrażeniem rozwoju Asllaniego. Jeszcze jakiś czas temu reprezentant Kosowa był anonimowy dla wielu kibiców. W 2020 roku Hoffenheim pozyskał go z Unionu Berlin, ale później trafiał na wypożyczenia do Austrii Wiedeń, czy też SV Elversberg.

Teraz eksplodowała jego forma w Bundeslidze. Kosowianin zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty w dziewięciu meczach w tym sezonie. Asllani ma 23 lata, więc pasowałby do koncepcji Barcelony pod kątem wyraźnego odmłodzenia w ataku.

Flick ma o czym myśleć. Trudna decyzja do podjęcia

Kontrakt Asllaniego z obecnym klubem obowiązuje do połowy 2029 roku. Nie wiadomo jeszcze, jaką kwotę będzie trzeba zapłacić za pozyskanie tego zawodnika.

Niewątpliwie jednak przed Flickiem trudna decyzja. Wcześniej bowiem w kontekście Barcelony mówiło się m.in. o pozyskaniu Dusana Vlahovicia. Napastnik Juventusu będzie do wzięcia za darmo, ale z kolei jego pensja zapewne będzie wyższa od tej, którą mógłby zarabiać Kosowianin. Mistrzowie Hiszpanii rozpatrują także oczywiście inne opcje.