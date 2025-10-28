Flick zarządził dzień wolny. Oto co zrobili Szczęsny i Lewandowski

W niedzielę Real Madryt pokonał FC Barcelonę 2:1. Zwycięstwo "Królewskich" mogłoby być wyższe, ale kapitalne zawody rozegrał Wojciech Szczęsny. Hiszpańskie media okrzyknęły Polaka najlepszym zawodnikiem Barcelony. Szczęsny notował świetne interwencje, a wśród nich był obroniony rzut karny, który wykonywał Kylian Mbappe. "Mundo Deportivo" ujawniło, jak zareagował zespół po przegranej na Santiago Bernabeu.
Jeszcze w poniedziałek najważniejszą informacją dnia był powrót Roberta Lewandowskiego do treningów. który odbył część sesji z zawodnikami, którzy nie wystąpili w pierwszym składzie w Madrycie. We wtorek natomiast piłkarze FC Barcelony otrzymali od Hansiego Flicka dzień wolny, lecz aż 14 z nich pojawiło się w ośrodku treningowym.
Nie brakowało wśród nich "Lewego" oraz Wojciecha Szczęsnego. "Mundo Deportivo" podkreśliło obecność Polaków na dodatkowych zajęciach i ich zaangażowanie dla zespołu.
"Lewandowski powtórzył sesję, mając na celu pomyślne zakończenie rehabilitacji po urazie mięśniowym uda w lewej nodze. Polski napastnik może wrócić do gry w kolejnym meczu ligowym z Elche" - przekonuje "Mundo Deportivo".
Ewentualny powrót Lewandowskiego do gry już podczas rywalizacji z Elche będzie czymś imponującym. Początkowo wydawało się bowiem, że polskiego napastnika czeka trochę dłuższa przerwa.
Joan Garcia, Marc ter Stegen, Raphinha, Gavi, Dani Olmo i Andreas Christensen również przybyli do Ciutat Esportiva, aby kontynuować proces rekonwalescencji.
"Mundo Deportivo" wciąż jest natomiast oczarowane postawą Szczęsnego w ostatnim El Classico. Podkreślono, że 35-latek zaprezentował się w Madrycie znakomicie i nie zamierzał przegapić okazji do treningu. Bardzo możliwe, że niebawem jednak będzie zmuszony wrócić na ławkę rezerwowych. Wszystko dlatego, że coraz bliżej powrotu do gry jest Joan Garcia.
