Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Flick zarządził dzień wolny. Oto co zrobili Szczęsny i Lewandowski
W niedzielę FC Barcelona przegrała z Realem Madryt w El Classico. Piłkarze Dumy Katalonii są mocno tym faktem podrażnieni. We wtorek Hansi Flick zarządził dzień wolny, a tymczasem niemała grupa zawodników stawiła się na treningu. Nie zabrakło m.in. Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. Oto co o podejściu Polaków piszą Hiszpanie.
Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny
fot. screen https://x.com/FCBarcelona_es/status/1946706868023234649

W niedzielę Real Madryt pokonał FC Barcelonę 2:1. Zwycięstwo "Królewskich" mogłoby być wyższe, ale kapitalne zawody rozegrał Wojciech Szczęsny. Hiszpańskie media okrzyknęły Polaka najlepszym zawodnikiem Barcelony. Szczęsny notował świetne interwencje, a wśród nich był obroniony rzut karny, który wykonywał Kylian Mbappe. "Mundo Deportivo" ujawniło, jak zareagował zespół po przegranej na Santiago Bernabeu.

Zobacz wideo Niesmak po meczu Legii z Szachtarem? "Znów fatalne zachowanie kibiców"

Szczęsny i Lewandowski w centrum uwagi. "Pomyślne zakończenie"

Jeszcze w poniedziałek najważniejszą informacją dnia był powrót Roberta Lewandowskiego do treningów. który odbył część sesji z zawodnikami, którzy nie wystąpili w pierwszym składzie w Madrycie. We wtorek natomiast piłkarze FC Barcelony otrzymali od Hansiego Flicka dzień wolny, lecz aż 14 z nich pojawiło się w ośrodku treningowym.

Nie brakowało wśród nich "Lewego" oraz Wojciecha Szczęsnego. "Mundo Deportivo" podkreśliło obecność Polaków na dodatkowych zajęciach i ich zaangażowanie dla zespołu.

"Lewandowski powtórzył sesję, mając na celu pomyślne zakończenie rehabilitacji po urazie mięśniowym uda w lewej nodze. Polski napastnik może wrócić do gry w kolejnym meczu ligowym z Elche" - przekonuje "Mundo Deportivo".

Garcia coraz bliżej powrotu. Szczęsny wciąż bohaterem

Ewentualny powrót Lewandowskiego do gry już podczas rywalizacji z Elche będzie czymś imponującym. Początkowo wydawało się bowiem, że polskiego napastnika czeka trochę dłuższa przerwa.

Joan Garcia, Marc ter Stegen, Raphinha, Gavi, Dani Olmo i Andreas Christensen również przybyli do Ciutat Esportiva, aby kontynuować proces rekonwalescencji. 

Czytaj także: Absolutny rozłam w Realu Madryt po El Clasico! Gwiazdor jedną nogą poza klubem

"Mundo Deportivo" wciąż jest natomiast oczarowane postawą Szczęsnego w ostatnim El Classico. Podkreślono, że 35-latek zaprezentował się w Madrycie znakomicie i nie zamierzał przegapić okazji do treningu. Bardzo możliwe, że niebawem jednak będzie zmuszony wrócić na ławkę rezerwowych. Wszystko dlatego, że coraz bliżej powrotu do gry jest Joan Garcia.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich