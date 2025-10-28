Absolutny rozłam w Realu Madryt po El Clasico! Gwiazdor jedną nogą poza klubem

Real Madryt wygrał 2:1 z Barceloną w El Clasico rozgrywanym na Estadio Santiago Bernabeu. Gole dla zespołu Xabiego Alonso strzelali Kylian Mbappe i Jude Bellingham. Wynik mógł być wyższy, ale Mbappe nie wykorzystał rzutu karnego w drugiej połowie, ponieważ znakomicie zachował się Wojciech Szczęsny. Sporo jednak mówi się o tym, co zrobił Vinicius Junior. Brazylijczyk musiał zejść z boiska w 72. minucie, co mu się bardzo nie spodobało. - Zawsze ja! Odchodzę z drużyny! Lepiej odejdę, odchodzę - mówił Vinicius na murawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Vinicius odejdzie z Realu Madryt? "Nie ma żadnych relacji"

W radiu Cadena SER podczas audycji "El Larguero" pojawiły się bardzo istotne informacje nt. Viniciusa. Tono Garcia przekazał, że nie ma żadnych relacji między Brazylijczykiem a Xabim Alonso. Wszystko miało się rozpocząć już na Klubowych Mistrzostwach Świata i meczu z Paris Saint-Germain (0:4), gdzie Vini opuścił murawę w 64. minucie.

- Nie ma żadnych relacji, nie ma między nimi dialogu. To nie był zbieg okoliczności, a odzwierciedlenie sytuacji panującej w szatni. Zawodnik wydaje się czuć szczególnie wyróżniony przez trenera podczas zmian. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to Vinicius nie przedłuży kontraktu z Realem Madryt - przekazał Garcia.

Vinicius miał dać znać swojemu agentowi pod sam koniec letniego okna transferowego, że chce odejść z Realu Madryt. - Vinicius powiedział, że chce odejść, o ile Alonso nie uzna go za niezbędnego do realizacji swoich planów. I właśnie to zademonstrował, a raczej czego nie zademonstrował, zmieniając Viniciusa w ostatnich minutach El Clasico - dodał dziennikarz.

Podobnie twierdzi Marcos Benito z programu "El Chiringuito", który uważa, że relacje na linii Vinicius Junior - Xabi Alonso są zerwane. - W tej relacji postawiono dwa kroki do tyłu i wszystko wróciło do momentu kryzysowego. Zepsuło się wszystko, co stworzono przez ten miesiąc. Dosłownie mówią mi, że Vinicius przecenił Xabiego Alonso. Zaufanie, jakim obdarzył Xabiego, jest dzisiaj złamane. Vinicius uważa, że nie traktuje się go w odpowiedni sposób - ogłosił Benito (cytat za: realmadryt.pl).

Zobacz też: Tragedia we Włoszech. Klubowy kolega Polaka potrącił 81-latka

W trakcie samego El Clasico Vinicius wchodził w polemikę m.in. z Pedrim i Ferranem Torresem. - On nie jest kapitanem. Nie dotykaj mnie. On zawsze gada. On zawsze mówi. Mów teraz. Płaczek - mówił Vinicius.

"Vinicius nie zawiódł oczekiwań, pokazując arogancję i złe maniery, które towarzyszyły mu w prawie każdym meczu. Dał o sobie znać w El Clasico, ale nie dzięki swoim umiejętnościom piłkarskim. Nic niezwykłego w przypadku Viniciusa" - pisały katalońskie media.

Vinicius trafił do Realu Madryt latem 2018 r. za 45 mln euro z Flamengo. W tym czasie zagrał w 335 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 111 goli i zanotował 87 asyst.