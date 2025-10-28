Tak Hiszpanie wyróżnili Szczęsnego po tym, co zrobił w El Clasico

Pierwsze El Clasico w tym sezonie skończyło się zwycięstwem Realu Madryt. Zespół Xabiego Alonso pokonał 2:1 Barcelonę po golach Kyliana Mbappe i Jude'a Bellinghama. Wojciech Szczęsny został bohaterem Barcelony po tym, jak obronił rzut karny Mbappe w drugiej połowie. "Był to jeden z najlepszych występów polskiego bramkarza w karierze. A właściwie jego najlepszy w niektórych kluczowych aspektach. Bez Szczęsnego nie dotarłaby do końca El Clasico żywa" - czytamy w hiszpańskich mediach. To nie koniec wyróżnień dla Szczęsnego.

Szczęsny wyróżniony przez madrycki dziennik. Tuż po El Clasico

Hiszpański dziennik "Marca" opublikował na portalu X najlepszą jedenastkę za dziesiątą kolejkę Primera Division. Mimo puszczenia dwóch goli w El Clasico, w niej znalazł się Szczęsny. To był jedyny zawodnik Barcelony, który znalazł się w tym zestawieniu. W tym gronie nie znalazł się Kylian Mbappe z Realu Madryt, który strzelił gola, ale też nie wykorzystał rzutu karnego.

Mimo to Real Madryt miał aż trzech reprezentantów w jedenastce kolejki - Edera Militao, Aureliena Tchouameniego i Jude'a Bellinghama. Poza Barceloną, po jednym przedstawicielu miał też Villarreal (Juan Foyth), Espanyol (Carlos Romero), Mallorca (Pablo Maffeo), Getafe (Mauro Arambarri), Atletico Madryt (Giuliano Simeone), Real Sociedad (Mikel Oyarzabal) i Celta Vigo (Ferran Jutgla).

Najlepsza jedenastka 10. kolejki Primera Division według dziennika "Marca":

Wojciech Szczęsny - Pablo Maffeo, Juan Foyth, Eder Militao, Carlos Romero - Giuliano Simeone, Aurelien Tchouameni, Mauro Arambarri - Jude Bellingham - Ferran Jutgla, Mikel Oyarzabal

Szczęsny dokonał tego samego, co Zubizzareta. Czekali na to od 34 lat

Warto dodać, że Szczęsny przeszedł też do historii El Clasico pod innym względem. Polak został pierwszym bramkarzem Barcelony od 1991 r., który obronił rzut karny w El Clasico. Ostatni raz takiej sztuki dokonał Andoni Zubizarreta - ówczesny bramkarz Barcelony obronił "jedenastkę" wykonywaną przez Emilio Butragueno.

"Szczęsny obronił coś, co wydawało się niemożliwe, czyli karnego Kyliana Mbappe. Francuz celował w górny róg, ale uderzył za nisko i Polak popisał się spektakularną obroną. To była obrona wieczoru, kluczowa dla utrzymania Barcy przy życiu" - dodają Hiszpanie, podkreślając wpływ Szczęsnego na końcowy wynik El Clasico.

Szczęsny zagra kolejny mecz w lidze hiszpańskiej w niedzielę o godz. 18:30. Wtedy Barcelona zagra u siebie z Elche. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.