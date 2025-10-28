Tak Hiszpanie wyróżnili Szczęsnego po tym, co zrobił w El Clasico

Pierwsze El Clasico w tym sezonie skończyło się zwycięstwem Realu Madryt. Zespół Xabiego Alonso pokonał 2:1 Barcelonę po golach Kyliana Mbappe i Jude'a Bellinghama. Wojciech Szczęsny został bohaterem Barcelony po tym, jak obronił rzut karny Mbappe w drugiej połowie. "Był to jeden z najlepszych występów polskiego bramkarza w karierze. A właściwie jego najlepszy w niektórych kluczowych aspektach. Bez Szczęsnego nie dotarłaby do końca El Clasico żywa" - czytamy w hiszpańskich mediach. To nie koniec wyróżnień dla Szczęsnego.
Hiszpański dziennik "Marca" opublikował na portalu X najlepszą jedenastkę za dziesiątą kolejkę Primera Division. Mimo puszczenia dwóch goli w El Clasico, w niej znalazł się Szczęsny. To był jedyny zawodnik Barcelony, który znalazł się w tym zestawieniu. W tym gronie nie znalazł się Kylian Mbappe z Realu Madryt, który strzelił gola, ale też nie wykorzystał rzutu karnego.
Mimo to Real Madryt miał aż trzech reprezentantów w jedenastce kolejki - Edera Militao, Aureliena Tchouameniego i Jude'a Bellinghama. Poza Barceloną, po jednym przedstawicielu miał też Villarreal (Juan Foyth), Espanyol (Carlos Romero), Mallorca (Pablo Maffeo), Getafe (Mauro Arambarri), Atletico Madryt (Giuliano Simeone), Real Sociedad (Mikel Oyarzabal) i Celta Vigo (Ferran Jutgla).
Warto dodać, że Szczęsny przeszedł też do historii El Clasico pod innym względem. Polak został pierwszym bramkarzem Barcelony od 1991 r., który obronił rzut karny w El Clasico. Ostatni raz takiej sztuki dokonał Andoni Zubizarreta - ówczesny bramkarz Barcelony obronił "jedenastkę" wykonywaną przez Emilio Butragueno.
"Szczęsny obronił coś, co wydawało się niemożliwe, czyli karnego Kyliana Mbappe. Francuz celował w górny róg, ale uderzył za nisko i Polak popisał się spektakularną obroną. To była obrona wieczoru, kluczowa dla utrzymania Barcy przy życiu" - dodają Hiszpanie, podkreślając wpływ Szczęsnego na końcowy wynik El Clasico.
Szczęsny zagra kolejny mecz w lidze hiszpańskiej w niedzielę o godz. 18:30. Wtedy Barcelona zagra u siebie z Elche. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
