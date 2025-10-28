W trakcie El Clasico zaczęli śpiewać o "Polakach". Wyjaśniamy, o co chodzi

FC Barcelona przegrała pierwsze El Clasico w tym sezonie. Zespół Hansiego Flicka uległ 1:2 Realowi Madryt, a jedynego gola dla Barcelony strzelił Fermin Lopez. Bohaterem Barcelony w drugiej połowie został Wojciech Szczęsny, który obronił rzut karny uderzany przez Kyliana Mbappe. Real Madryt powiększył przewagę nad Barceloną do pięciu punktów, co jest dobrą pozycją wyjściową na resztę sezonu w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Błędy Szczęsnego w Barcelonie? "Ja wiedziałem, że nie pasuję"

Nagle kibice Realu zaczęli śpiewać o Polakach. "Wykluczająca pogarda"

W programie "El Dia Despues" w hiszpańskiej telewizji Movistar można było zobaczyć kulisy ostatniego El Clasico. W jego trakcie prowadzący nagle oddał głos ultrasom Realu Madryt. - Es polaco el que no bote, eh - słyszymy w nagraniu, co w tłumaczeniu oznacza "kto nie skacze, jest Polakiem". Cały film można zobaczyć poniżej.

Czy ta przyśpiewka kibiców Realu obraża Polaków? Okazuje się, że to jest przezwisko, które od lat przywarło do Katalończyków. Hiszpanie określają ludzi w Katalonii skąpcami.

"Okazuje się, że przydomek 'polacos' sięga czasów, gdy Katalończycy mówiący po katalońsku nie tworzyli jeszcze grupy w samej Katalonii. Po wojnie domowej wojsko i niektóre oddziały zaczęły nazywać Katalończyków 'Polakami', niezdolnymi do zrozumienia obcego języka, zagrażającego jedności ojczyzny. Jeśli dla Niemców nie było gorszego człowieka, niż Polak, to dla Hiszpana nie było bardziej nikczemnej istoty niż Katalończyków. Jedyne, co łączy Polaków z 'Polakami", to rasistowska i wykluczająca pogarda, jaką odczuwają wobec nas, naszych sąsiadów" - tłumaczy "El Nacional".

Zobacz też: Portugalczykom brakuje słów ws. Bednarka i Kiwiora. "Mistrz"

"My, Katalończycy, mamy opinię nieprzyjaznych, ale w porównaniu z Polakami jesteśmy równie empatyczni jak zawsze. Polacy są o wiele bardziej nieprzyjaźni niż my, 'Polacy', ale przynajmniej mają władzę w kraju, więc mogą przeklinać wszystko, nawet oszustów" - dodaje wspomniany dziennik.

Tak Hiszpanie opisali występ Szczęsnego w El Clasico. "Zdał celująco"

Jedynym Polakiem, który wystąpił w niedzielnym El Clasico, był Wojciech Szczęsny. Jak został oceniony przez hiszpańskie media? "Szczęsny zadebiutował w El Clasico na Santiago Bernabeu, stadionie, na którym grał już z innymi drużynami. I zdał celująco, pomimo porażki Barcelony. Można powiedzieć, że polski bramkarz utrzymał Barcelonę w grze do samego końca dzięki swoim interwencjom" - czytamy.