Nagroda BBC Women's Footballer of the Year to prestiżowe wyróżnienie w świecie kobiecego futbolu. Wystarczy nadmienić, że przyznawane jest od 2015 roku, zatem posiada dłuższą tradycję niż Ballon d'Or Féminin, którą po raz pierwszy wręczono trzy lata później.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o największej rybie, jaką złowił: Ten szczupak był ogromny!

Inne są także kryteria doboru kandydatek walczących o nagrodę. Lista ogranicza się zaledwie do pięciu nazwisk, które ustala specjalne jury złożone z ludzi należących do szeroko rozumianego środowiska kobiecej piłki - od dziennikarzy, po zawodniczki, trenerki czy działaczy. Jednak już o samej laureatce decyduje głosowanie kibiców, dostępne na stronie BBC Sport. W tym roku zostało ono otwarte 21 października, a zakończy się 31 października. Jednak fani z polski nie znajdą tam nazwiska Ewy Pajor.

Starcie hiszpańsko-angielskie. Dwie koleżanki Pajor w grze

W tym roku jury plebiscytu postanowiło, że o tytuł powalczą Aitana Bonmati, Hannah Hampton, Mariona Caldentey, Alessia Russo i Patri Guijarro. Pewne jest zatem jedno: że nagrodę zgarnie piłkarka z Anglii lub Hiszpanii, a także zawodniczka FC Barcelony lub klubu z Women’s Super League (odpowiedniczki męskiej Premier League).

Jedną z głównych kandydatek do zdobycia tej nagrody jest Bonmati, uznawana za najlepszą piłkarkę w dziejach. Za Hiszpanką przemawia świetny sezon w barwach FC Barcelony, z którą zdobyła w kraju potrójną koronę. W dodatku jako pierwsza w historii po raz trzeci z rzędu została nagrodzona kobiecą Złotą Piłką, co świadczy o jej wybitnej klasie.

Ale to, że Bonmati ma za sobą znakomity rok nie znaczy, iż był on idealny. W końcu na niwie klubowej Barcelona dotarła do finału Ligi Mistrzyń, którą wygrała w dwóch poprzednich edycjach, jednak tym razem niespodziewanie uległa 0:1 piłkarkom Arsenalu. Mało tego, Hiszpanka przegrała też w finale kobiecego Euro, gdzie po dogrywce jej zespół remisował 1:1 z Anglią, ale to zawodniczki z Wysp okazały się lepsze w rzutach karnych. Jako że plebiscyt jest zorganizowany przez angielskie media, zapewne największymi rywalkami Bonmati będą Alessia Russo, piłkarka Arsenalu, która w finale Euro strzeliła gola oraz Hannah Hampton, bramkarka Chelsea i reprezentacji Anglii.

A dlaczego we wspomnianej piątce nie ma Ewy Pajor? Przecież w zeszłym sezonie Polka zagrała w 57 meczach dla klubu i reprezentacji, w których zdobyła 47 bramek i 17 asyst. Odpowiedź jest jednak prosta. Pajor ponownie nie wywalczyła Ligi Mistrzów, przegrywając już piąty w karierze finał tych rozgrywek. Ponadto reprezentacja Polski zagrała pierwszy raz w historii w turnieju finałowym Euro. Samo to jest sporym sukcesem, ale nie może równać się z dotarciem do finału tego turnieju. Choć oczywiście zarówno Angielki jak i Hiszpanki dokonały tego, grając w znacznie mocniejszych zespołach.