To się dzieje! Przełomowe wieści ws. Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski wciąż nie gra z powodu naderwania mięśnia dwugłowego uda. Kontuzji tej doznał w meczu reprezentacji Polski z Litwą, w którym strzelił gola. Polak ominął już kilka meczów, w tym hitowe El Clasico, w którym Barca poległa 1:2. Kapitalnie spisywał się inny Polak - Wojciech Szczęsny, który kilkukrotnie ratował swoją drużynę.

Świetne wieści ws. Lewandowskiego. To się dzieje

W mediach mówiło się, że w klubie byli wściekli na 37-latka, ale Hansi Flick go bronił, tłumacząc, że ten dba o siebie jak mało kto. Niedawno kataloński "Sport" pisał, że kapitan reprezentacji Polski rozpoczął treningi indywidualne. "Proces rekonwalescencji Roberta Lewandowskiego przebiega bardzo dobrze. Wczoraj klubowi lekarze byli pod wrażeniem szybkości jego powrotu do zdrowia. Rozważano nawet, że weźmie udział w El Clasico, ale uznano to za zbyt ryzykowne, ponieważ nie odbył jeszcze żadnego treningu" - informował dziennikarz Adria Albets.

Teraz hiszpańscy dziennikarze przychodzą z kolejnymi świetnymi wieściami dot. doświadczonego Polaka. "Sport" informuje, że Robert Lewandowski wrócił do treningów grupowych. "Celem jest stopniowe włączenie się do dynamiki grupy i, w zależności od jego obecnych odczuć, które są bardzo pozytywne, omówienie z zespołem medycznym kroków, jakie należy podjąć w celu dostosowania obciążenia treningowego i ustalenia, kiedy będzie gotowy do powrotu" - czytamy.

"Jeśli odczucia będą pozytywne, Lewandowski znajdzie się w kadrze na mecz z Elche w ten weekend. Klub chce zapomnieć o El Clasico i przygotować się do meczu jak zwykle: powrót numeru 9 daje drużynie kluczowego zawodnika w polu karnym, którego bardzo brakowało" - zakończono.

Kibice "przepraszają" Lewandowskiego

Ofensywni zawodnicy FC Barcelony, na czele z Laminem Yamalem i Ferranem Torresem zawodzili w meczu z Realem Madryt. Co ciekawe, fani zaczęli doceniać Polaka po tym, co pokazał Ferran Torres w El Clasico. "Wstyd się przyznać, ale Ferran Torres nie dorównuje nawet poziomem do 37-letniego Lewandowskiego" - pisał w serwisie X profil Barca Worldwide.

"Nigdy nie wybaczę ludziom, którzy myśleli, że Ferran jest lepszym graczem dla drużyny niż Lewandowski", "Tęsknię za Lewandowskim", "Lewandowski zasługuje na ogromne przeprosiny ze strony społeczności Barcy" - dodali inni użytkownicy.

Mecz z Elche zaplanowano na 2 listopada.