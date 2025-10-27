Piorą brudy z szatni Barcelony. "Lewandowski budzi niezadowolenie"

FC Barcelona nie zachwyciła w El Clasico i przegrała 1:2 z Realem Madryt, a mogła jeszcze wyżej, gdyby nie kapitalna dyspozycja Wojciecha Szczęsnego (dziewięć interwencji, w tym przy rzucie karnym Kyliana Mbappe). Katalończycy, którzy mają też problemy z kontuzjami (m.in. Robert Lewandowski, Raphinha, Joan Garcia), ostatnio spisują się gorzej (trzy porażki w pięciu grach) i nie przypominają drużyny z poprzedniego sezonu, która zachwycała rzesze obserwatorów.

FC Barcelona liże rany po El Clasico. Nagły przytyk do Roberta Lewandowskiego

Klubem mają targać różnorakie tarcia. Po niedzielnym El Clasico obszerny wpis w serwisie X zamieścił dziennikarz Joan Fontes. Jednym z wątków dotyczył polskiego napastnika. "Niezadowolenie budzi Lewandowski, który ma na horyzoncie ostatnie mistrzostwami świata i przedkłada reprezentację Polski nad Barceloną, grając w drugiej połowie meczu z Litwą z dyskomfortem i łapie kontuzję" - czytamy.

Jeszcze większe problemy ma generować Lamine Yamal. "Gra skrępowany z powodu zapalania spojenia łonowego, ale jego życie nie jest tak uporządkowane, jak powinno być. W szatni niektórzy weterani krytykowali jego postawę 'divy', a problem narastał do tego stopnia, że Deco (dyrektor sportowy - red.) i Alejandro Echevarria (były szwagier Joana Laporty, szara eminencja w klubie - red.) próbowali nakłonić Jorge Mendesa (agent Yamala - red.), aby go korygował i trzymał krótko, przekonując gwiazdę, że powinien być bardziej podobny do Lionela Messiego niż do Neymara" - ujawnił dziennikarz.

FC Barcelona wygrzebie się z dołka? "Hansi Flick jest bardziej porywczy niż zwykle"

Z kłopotami musi się mierzyć również Hansi Flick. "(Jego - red.) wpływ na grę w tym drugim sezonie zmalał, zarówno pod względem taktycznym, jak i motywacyjnym, a jego niegdyś niepodważalna postawa jest kwestionowana ze wszystkich stron. Nawet asystent Markus Sorg twierdzi, że Flick jest liderem zespołu, a jego nieobecność największą stratą, wiedząc, że (jego przełożony - red.) jest bardziej porywczy niż zwykle i nie przeżywa swojego najlepszego momentu w Barcelonie. W zespole jest wiele otwartych frontów, które wpływają na wyniki" - dodał Fontes.

Jakie to jeszcze fronty? Choćby przedsezonowe zamieszanie wokół przyszłości Marca-Andre ter Stegena, słabsza forma Pau Cubarsiego, który "stracił balans" bez Inigo Martineza czy kontrowersje wokół Gaviego oraz Fermina Lopeza, który miał nawet prosić trenera "o preferencyjne traktowanie niektórych zawodników". W tym siebie, gdyż uważa się za lepszego od Daniego Olmo.

Rzekomo problemów w szatni FC Barcelony nie brakuje, ale być może sytuacja poprawiłaby się wraz z polepszeniem wyników. Teraz przed mistrzami Hiszpanii teoretycznie mniej wymagające zadanie niż mecz z Realem, bowiem w niedzielę 2 listopada zagrają z Elche. Na to spotkanie ma być gotowy Robert Lewandowski.