Żałobny wpis Realu po El Clasico. "Głęboki żal"
Real Madryt pokonał 2:1 FC Barcelonę w niedzielnym El Clasico, ale radość społeczności "Królewskich" z wygranej nad odwiecznym rywalem zmąciła informacja, którą nazajutrz przekazał sam klub. W wieku 64 lat zmarł Jose Manuel Ochotorena, wychowanek klubu oraz jego były bramkarz. Ochotorena przez 17 lat pracował także w reprezentacji Hiszpanii, z którą wygrywał mistrzostwo świata i Europy.
Znicz, wiadomość Realu Martyt o śmierci Jose Manuela Ochotoreny
Fot. Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza, x.com/realmadrid/status/1982721011427807277

Jose Manuel Ochotorena urodził się 16 stycznia 1961 roku w Hernani w Kraju Basków. W tamtejszym klubie stawiał pierwsze kroki, ale jeszcze jako junior przeniósł się do Realu Madryt. W pierwszej drużynie występował w latach 1982-1988, wygrywając w tym czasie dwa puchary UEFA, trzy tytuły mistrza Hiszpanii i jeden Puchar Ligi. Następnie występował w Valencii, CD Tenerife, Racingu Santander i CD Logrones, w którym zakończył karierę w 1998 roku.

Ochotorena w Realu zwykle pełnił rolę rezerwowego bramkarza, ale w Valencii pokazał niesamowity kunszt, a w sezonie 1988/1989 zdobył nawet Trofeo Zamora, przyznawane dla golkipera z najniższą liczbą straconych bramek. Z kolei po karierze spełniał się jako trener bramkarzy, których szkolił w klubie "Nietoperzy", a także w Liverpoolu, w latach 2004-2007, za kadencji Rafy Beniteza. Miał wówczas możliwość pracy m.in. z Jerzym Dudkiem. W 2007 roku ponownie wrócił do Valencii, ale równolegle w latach 2004-2021 odpowiadał za trenowanie bramkarzy w reprezentacji Hiszpanii. Z nim na pokładzie "La Furia Roja" zdobywała mistrzostwo Europy w latach 2008 i 2012 oraz triumfowała na mundialu w 2010 roku.

"Real Madryt CF, jego prezes i zarząd wyrażają głęboki żal z powodu śmierci Jose Manuela Ochotoreny, jednego z historycznych bramkarzy naszego klubu. Real Madryt pragnie złożyć kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie, kolegom z drużyny i wszystkim bliskim zmarłego, a także wszystkim klubom, w których grał" - napisał klub w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu.

Swojego byłego piłkarza oraz wieloletniego pracownika wspomniała także Valencia. Oba kluby zagrają ze sobą 1 listopada na Santiago Bernabeu. Można się spodziewać, że przy tej okazji pamięć zmarłego 27 października Jose Manuela Ochotoreny zostanie uczczona minutą ciszy.

 

