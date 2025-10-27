Szczęsny obronił karnego Mbappe. Tak zareagował Wojciech Kowalczyk

"El Clasico. Dziś nie wystarczyło, ale nasza praca jest daleka od skończonej. Dziękuję wam za doping, culers" - tak Wojciech Szczęsny podsumował niedzielną porażkę FC Barcelony z Realem Madryt (1:2). Akurat on nie mógł mieć do siebie żadnych zastrzeżeń, bowiem aż dziewięciokrotnie skutecznie interweniował, w tym po strzale Kyliana Mbappe z rzutu karnego.

Wojciech Szczęsny obronił rzut karny Kyliana Mbappe w El Clasico. Oto reakcja Wojciecha Kowalczyka

Ostatnie El Clasico komentował Wojciech Kowalczyk na kanale Weszło TV na YouTubie. Jak zareagował na kluczową interwencję Szczęsnego z 52. minuty? - Brawo - rzucił niewzruszony, mimo że nie ukrywa sympatii do katalońskiego klubu.

Dopiero po chwili zaczął komplementować 84-krotnego reprezentanta Polski. - Świetna interwencja. Strzał też był dosyć dobry. Oczywiście na wysokości takiej, jaką bramkarze uwielbiają przy karnych - ocenił. - To także trzeba wyczuć i świetnie wybronić - dodał.

Wojciech Szczęsny napisał historię w El Clasico. Polak zasypany pochwałami

Polski bramkarz dokonał historycznego wyczynu. Od poprzedniego rzutu karnego zmarnowanego przez piłkarza Realu w El Clasico minęły bowiem aż 34 lata - w czerwcu 1991 r. Andoni Zubizarreta obronił uderzenie Emilio Butragueno, również na Santiago Bernabeu.

35-latek zebrał wiele pochwał za swój występ. Zarówno hiszpańskich mediów, jak i od swojego klubu. - "Tek" grał bardzo dobrze, zawsze można na niego liczyć. To znakomity bramkarz i zawsze nim był. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że go mamy - mówił Frenkie de Jong w pomeczowym wywiadzie.

W obecnym sezonie Wojciech Szczęsny rozegrał sześć meczów dla FC Barcelony. Łącznie przepuścił w nich 11 bramek, nie zachował żadnego czystego konta.