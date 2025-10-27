Tak Vinicius potraktował Szczęsnego po meczu

Mimo porażki 1:2 w El Clasico Wojciech Szczęsny może o sobie powiedzieć, że zagrał dobry mecz na tle Realu Madryt. W 52. minucie Szczęsny znakomicie zareagował, broniąc strzał Kyliana Mbappe z rzutu karnego. Ostatnim zawodnikiem Realu, który zmarnował "jedenastkę" podczas El Clasico był Emilio Butragueno, którego powstrzymał Andoni Zubizarreta. "El Clasico. Dziś nie wystarczyło, ale nasza praca jest daleka od skończonej" - napisał Szczęsny na Instagramie, podsumowując ostatnie spotkanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto najlepszy bramkarz świata?! "Niesamowity potencjał"

"Miłe chwile". Tak Vinicius potraktował Wojciecha Szczęsnego

Tuż po zakończeniu spotkania doszło do sporego zamieszania między zawodnikami obu drużyn, ale w tych przepychankach nie uczestniczył Szczęsny. W pewnym momencie do bramkarza Barcelony podszedł Vinicius Junior i zapewne pogratulował mu występu. "Czy właśnie byliśmy świadkami, jak Vinicius Jr jest miły? Nawet największe rywalizacje mają miłe chwile" - czytamy w opisie nagrania opublikowanego na TikToku.

To był zapewne jedyny pozytywny moment z udziałem Viniciusa przy okazji El Clasico. W momencie, gdy Xabi Alonso wprowadzał na boisko Rodrygo, właśnie za Viniciusa, to starszy z Brazylijczyków pokazywał swoją mową ciała, że nie jest zadowolony z tej zmiany. - Zawsze ja! Odchodzę z drużyny! Lepiej odejdę, odchodzę - mówił Vinicius w trakcie zmiany. Vinicius zszedł prosto do szatni, ale wrócił na ławkę rezerwowych po kilku minutach.

Vinicius prowokował też Lamine'a Yamala, m.in. pokazując mu gest "mów teraz, mów teraz". Brazylijczyk wchodził też w utarczki słowne z Pedrim czy Ferranem Torresem. - Nie dotykaj mnie. On zawsze gada - opowiadał Vinicius.

"Vinicius nie zawiódł oczekiwań, pokazując arogancję i złe maniery, które towarzyszyły mu w prawie każdym meczu. Dał o sobie znać w El Clasico, ale nie dzięki swoim umiejętnościom piłkarskim. Nic niezwykłego w przypadku Viniciusa" - pisały katalońskie media.

Zobacz też: Hiszpanie od samego rana trąbią o Szczęsnym. Trafili w sedno

Co za słowa o Szczęsnym od hiszpańskich dziennikarzy. "Obrona wieczoru"

Szczęsny został wybrany najlepszym piłkarzem Barcelony przez hiszpańskie media. "Gigant. Najlepszy w Barcelonie. Dzięki niemu Barcelona przegrała pierwszą połowę tylko 1:2. W drugiej połowie dał oddech swojej drużynie, gdy obronił karnego Mbappe. Odbił też strzał Viniciusa i powstrzymał Rodrygo. Tym razem Szczęsny obronił coś, co wydawało się niemożliwe, czyli karnego Kyliana Mbappe. To była obrona wieczoru, kluczowa dla utrzymania Barcy przy życiu" - czytamy w hiszpańskiej prasie.

Barcelona zagra kolejny mecz w niedzielę, kiedy to zmierzy się u siebie z Elche. Ten mecz odbędzie się 2 listopada o godz. 18:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.