Była czwarta nad ranem. Tak Barcelona uhonorowała Szczęsnego

Po meczu z Realem Madryt Wojciech Szczęsny mógłby zostać nazwany bohaterem, gdyby FC Barcelona wygrała niedzielne El Clasico. Przy takim obrocie spraw Polak, który zanotował dziewięć interwencji, był wyróżniającą się postacią na murawie, pozwolił swojemu zespołowi do końca walczyć o korzystny wynik. Królewscy oddali 23 strzały, po których ostatecznie padły dwie bramki. Blaugrana była w stanie odpowiedzieć tylko jednym trafieniem Fermina Lopeza.

Tak FC Barcelona nad ranem uhonorowała Wojciecha Szczęsnego

W 52. minucie były reprezentant Polski obronił nawet rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe. Tuż po fantastycznej interwencji Polaka przy "jedenastce" FC Barcelona zamieściła kilka postów związanych z tym. Najpierw osiem razy wymienili jego nazwisko: "Szczęsny!!!", a potem dodali: "Wojciech Tomasz Szczęsny obronił rzut karny!!!!!!". Następnie w ich social mediach pojawiło się nagranie z obrony rzutu karnego.

Nad ranem, o godzinie 4:00 Duma Katalonii zamieściła "post z wyrazami uznania dla Wojciecha Szczęsnego". W komentarzach pojawiły się screeny z oceną Polaka, który otrzymał notę 9,6 od "Sofascore". Zamieszczono także wiele memów z Polakiem i gify z bramkarzem palącym cygaro. Pojawiły się także dziesiątki komentarzy, nie zabrakło też uszczypliwości w kierunku zawodnika i klubu.

"Tek, Rashford i Fermin to jedyni, którzy mogą po dzisiejszym meczu chodzić z podniesioną głową. Ta linia obrony musi zostać ZDEMONTOWANA i wyrzucona. Cubarsi niech wraca do Barcy B, Garcia na prawą obronę, Kounde do modelingu, Christiensen niech pozostaje chory, a Araujo niech wraca do Urugwaju" - pisze jeden z kibiców.

"Co za ściana! Ta obrona rzutu karnego sprawiła, że Bernabeu zaniemówiło z wrażenia", "Podobnie jak ostatnio, stanął na wysokości zadania przeciwko Realowi Madryt", "Jedyna dobra rzecz na boisku wczoraj wieczorem", "Zawodnik meczu", "Trzymał nas przy życiu", "Gdyby nie on stracilibyśmy wczoraj 2-3 gole więcej", "Zagrał mecz życia", "Dziękujemy" - pisali sympatycy FC Barcelony i Wojciecha Szczęsnego.

Hiszpańska prasa tak pisała o Szczęsnym

Parady Wojciecha Szczęsnego docenili także hiszpańscy dziennikarze. Kataloński "Sport" - mimo wyniku - nazwał Polaka "zbawcą", a "Mundo Deportivo" mianowało go "gigantem".

Po tej porażce 1:2 FC Barcelona traci do pierwszego Realu Madryt pięć punktów. Kolejny mecz Blaugrany zaplanowano na 2.11, a jej rywalem będzie Elche.