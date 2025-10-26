Pokazali, co zrobił Szczęsny. Filmik robi furorę. Ponad 1,4 mln wyświetleń

Wojciech Szczęsny był najlepszym zawodnikiem FC Barcelony w niedzielnym, przegranym 1:2 wyjazdowym El Clasico z Realem Madryt. To też wiele mówi o grze drużyny trenera Hansiego Flicka. Szczęsny był bardzo chwalony przez hiszpańskie media. "Jeszcze kilka tygodni temu Wojciech Szczęsny kompletnie nie spodziewał się, że mecz z Realem Madryt w ogóle mu się przytrafi. Ale skoro do tego doszło, to robił wszystko, by móc oprawić go w ramkę. Obronił nawet rzut karny Kyliana Mbappe, fenomenalnie zatrzymał też strzał Deana Huijsena i do końca utrzymywał Barcelonę w grze. Koledzy jednak zawiedli i zasłużenie przegrali 1:2" - pisał o Szczęsnym Dawid Szymczak, dziennikarz sport.pl.

Jeden filmik z udziałem Wojciecha Szczęsnego zrobił furorę

Oficjalny profil FC Barcelony na Instagramie opublikował krótki filmik, na którym Wojciech Szczęsny w 52. minucie meczu Real Madryt - FC Barcelona obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe.

"Nie na mojej zmianie!" - podpisano.

Filmik w niedzielę tuż przed godz. 23 miał 1,4 miliona polubień oraz 16 tysięcy komentarzy. Filmik udostępnił również na swoim koncie na Instagramie sam Wojciech Szczęsny. Komentarz dała też Anna Lewandowska, żona Roberta, piłkarza FC Barcelony, który nie grał w El Clasico z powodu kontuzji. Dodała ona trzy emotki symbolizujące brawa.

"Szczęsny był najlepszym zawodnikiem całego meczu", "Duma z Wojtka", "Jedyny godny uwagi dziś. Pozostali grali bez reakcji i bez serca. Bardzo wolno. Szczerze mówiąc, drużyna była bardzo słaba", "Jeden z nielicznych, który obronił karny Mbappe", "Gdyby nie ten człowiek, to stracilibyśmy siedem goli" - to tylko niektóre z komentarzy chwalących Szczęsnego.

Były reprezentant Polski w tym sezonie w barwach FC Barcelony zagrał sześć spotkań, wpuścił jedenaście bramek i ani razu nie zachował czystego konta.

Drużyna Flicka w następnej kolejce La ligi w niedzielę, 3 listopada (godz. 18.30) zmierzy się przed własną publicznością z siódmą drużyną rozgrywek - Elche.

Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.