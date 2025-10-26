De Jong nie wahał się ani chwili. Tyle miał do powiedzenia o Szczęsnym

FC Barcelona odkąd jej trenerem jest Niemiec Hansi Flick, to pierwszy raz przegrała z Realem Madryt, Duma Katalonii wcześniej wygrała pięć meczów z rzędu (w tym jeden sparing). W niedzielne popołudnie w pojedynku pełnym kontrowersji Real Madryt wygrał u siebie z mistrzami Hiszpanii 2:1 (2:1).

Frenkie de Jong chwali Wojciecha Szczęsnego. Ależ słowa

Mimo wpuszczonych dwóch bramek najlepszym zawodnikiem FC Barcelony był Wojciech Szczęsny. Reprezentant Polski obronił dziesięć strzałów, w tym rzut karny wykonywany w 52. minucie przez Kyliana Mbappe.

"Wojciech Szczęsny obronił rzut karny, miał 10 interwencji. Jak oceniasz go z boiska, czy był liderem drużyny?" - spytał po meczu dziennikarz Frenkie de Jonga.

- "Tek" grał bardzo dobrze, zawsze można na niego liczyć. To znakomity bramkarz i zawsze nim był. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że go mamy - przyznał de Jong, tłumaczony przez Eleven Sports.

Szczęsny był bardzo chwalony przez hiszpańskie media. "W katalońskim "Sporcie" były reprezentant Polski otrzymał ostatecznie ocenę 8/10 - najlepszą w całej Barcelonie. "Gigant" - pisze o Szczęsnym "Mundo Deportivo". "Najlepszy w Barcelonie. Dzięki niemu Barcelona przegrała pierwszą połowę tylko 1:2. W drugiej połowie dał oddech swojej drużynie, gdy obronił karnego Mbappe. Odbił też strzał Viniciusa i powstrzymał Rodrigo" - czytamy - pisał Bartosz Naus ze Sport.pl.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie zagrał w sześciu meczach FC Barcelony, wpuścił jedenaście bramek i ani razu nie zachował czystego konta.

FC Barcelona w niedzielę, 3 listopada zmierzy się przed własną publicznością z siódmą drużyną La Ligi - Elche (godz. 18.30).

Relacja na żywo z tego starcia na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.