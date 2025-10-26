Wybitne oceny Szczęsnego po El Clasico. Zachwytom nie ma końca. "Gigant"

Wojciech Szczęsny nie miał dzisiaj łatwego zadania. Piłkarze Realu Madryt oddali łącznie aż 23 strzały - 10 z tych uderzeń było celnych. Ostatecznie Polak stracił dwa gole - w 22. minucie pokonał go Kylian Mbappe, a 20 minut później Jude Bellingham.

Szczęsny bohaterem Barcelony. Świetne oceny polskiego bramkarza

Mimo tych dwóch bramek "Sport" potrafił nazwać Szczęsnego "zbawcą" Barcelony. O tym, że była to trafna ocena, najlepiej świadczy pierwsza groźna sytuacja z drugiej połowy. W 52. minucie Kylian Mbappe mógł strzelić gola z rzutu karnego. Powstrzymał go jednak Wojciech Szczęsny, który tą interwencją utrzymał nadzieje Barcelony na wywalczenie przynajmniej jednego punktu w tym spotkaniu.

Tylko że Barcelona nie była już w stanie strzelić gola. To jednak nie wpłynęło na oceny dla byłego reprezentanta Polski - te są bardzo dobre.

W katalońskim "Sporcie" Szczęsny otrzymał ostatecznie ocenę 8/10 - najlepszą w całej Barcelonie.

"Gigant" - pisze o Szczęsnym "Mundo Deportivo". "Najlepszy w Barcelonie. Dzięki niemu Barcelona przegrała pierwszą połowę tylko 1:2. W drugiej połowie dał oddech swojej drużynie, gdy obronił karnego Mbappe. Odbił też strzał Viniciusa i powstrzymał Rodrigo" - czytamy.

"Tym razem Szczęsny obronił coś, co wydawało się niemożliwe, czyli karnego Kyliana Mbappe. Francuz celował w górny róg, ale uderzył za nisko i Polak popisał się spektakularną obronę. To była obrona wieczoru, kluczowa dla utrzymania Barcy przy życiu. W pierwszej połowie dobrze się spisywał przy strzałach Huijsena i Mbappe" - pisze o postawie Szczęsnego "Marca".

Wysoko polskiego bramkarza oceniły też portale statystyczne. W "Sofascore" Szczęsny skończył mecz z oceną 9,6/10. "Flashscore" dał Polakowi ocenę 8,5/10.

Szczęsny może żałować tylko tego, że jego dobry występ nie przełożył się na żaden punkt dla Barcelony. Strata mistrzów Hiszpanii do Realu Madryt wynosi obecnie już pięć punktów. Kolejny mecz Barcelona zagra już drugiego listopada - jej rywalem będzie Elche. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.