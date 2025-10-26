Mbappe podszedł do karnego! Oto co zrobił Wojciech Szczęsny!

Do przerwy Barcelona przegrywała 1:2 z Realem Madryt, ale Szczęsny spisywał się naprawdę dobrze. Hiszpańskie media wyróżniały byłego reprezentanta Polski za kilka trudnych interwencji, dzięki którym uratował drużynę przed stratą większej liczby goli.

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura w studiu! Kosecki VS Żelazny: "To Legia się skompromitowała, a nie Lech"

Co za mecz Szczęsnego! Obronił karnego Mbappe

Doszło nawet do tego, że kataloński "Sport" w ocenach wystawionych po pierwszej połowie nazywał Szczęsnego zbawcą Barcelony. Że to nie były przesadzone słowa, stało się jasne tuż po przerwie. W 52. minucie Wojciech Szczęsny obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe. Tylko dzięki Polakowi Barcelona wciąż miała jedynie jedną bramkę straty do gospodarzy.

Wszystko wskazuje na to, że niezależnie od ostatecznego wyniku, Szczęsny za dzisiejsze El Clasico zbierze naprawdę wysokie noty w hiszpańskich mediach. A występy takie jak ten mogą sprawić, że Hansi Flick będzie miał naprawdę duży ból głowy, gdy do pełni zdrowia wróci Joan Garcia - "jedynka" Barcelony w obecnym sezonie.

Dla Wojciecha Szczęsnego dzisiejszy mecz z Realem jest szóstym spotkaniem w tym sezonie. Na razie były reprezentant Polski ani razu nie zachował czystego konta, stracił łącznie siedem goli.

Szczęsny utrzymał Barcelonę w meczu, w którym ta miała do tej pory ogromne problemy. Czy to wystarczy, żeby podopieczni Hansiego Flicka ostatecznie wywalczyli przynajmniej punkt? To się okaże już wkrótce. Na razie Real wciąż wygrywa 2:1. Zachęcamy do śledzenia drugiej połowy El Clasico w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.