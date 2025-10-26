Tak wygląda tabela La Ligi po szalonym El Clasico

FC Barcelona i Real Madryt przed 10. kolejką La Ligi były dwiema najwyżej sklasyfikowanymi drużynami w tabeli La Liga. To, a także fakt, że mowa o dwóch odwiecznych rywalach sprawiało, że mecz na Santiago Bernabeu zapowiadał się niezwykle emocjonująco. Spotkanie nie zawiodło oczekiwań, a kibice zobaczyli trzy gole i czerwoną kartkę.

Barcelona nie dała rady. Klasyk dla Realu

Wojciech Szczęsny dwoił się i troił, ale nie był w stanie uchronić Barcelony przed porażką w meczu 10. kolejki La Liga. Polski bramkarz obronił nawet rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe. W pierwszej połowie przepuścił dwa strzały: Francuza i Jude'a Bellinghama. Barcelona odpowiedziała golem Fermina Lopeza. W drugiej połowie gole nie padły, a Real utrzymał prowadzenie z pierwszych 45 minut.

Taki wynik oznacza, że Real po 10 kolejkach ma pięć punktów przewagi nad drugą w tabeli Barceloną. Katalończycy zanotowali drugą ligową porażkę w tym sezonie. Wcześniej przegrali z Sevillą (1:4).

Tabela La Liga po meczu Real Madryt - FC Barcelona

1. Real Madryt - 10 meczów, 27 punktów, bramki: 22:10

2. FC Barcelona - 10 meczów, 22 punkty, bramki: 25:12

3. Villarreal - 10 meczów, 20 punktów, bramki: 18:10

4. Espanyol - 10 meczów, 18 punktów, bramki: 14:11

5. Atletico Madryt - 9 meczów, 16 punktów, bramki: 16:10

6. Real Betis - 9 meczów, 16 punktów, bramki: 15:10

7.Elche - 10 meczów, 14 punktów, bramki: 11:10

8. Athletic Bilbao - 10 meczów, 14 punktów, bramki: 9:10

9. Getafe - 10 meczów, 14 punktów, bramki: 10:12

10. Sevilla - 10 meczów, 13 punktów, bramki: 17:16

11. Deportivo Alaves - 9 meczów, 12 punktów, bramki: 9:8

12. Rayo Vallecano - 9 meczów, 11 punktów, bramki: 11:10

13. Osasuna Pampeluna - 9 meczów, 10 punktów, bramki: 7:9

14. Levante - 10 meczów, 9 punktów, bramki: 14:18

15. Mallorca - 10 meczów, 9 punktów, bramki: 11:15

16. Real Sociedad - 10 meczów, 9 punktów, bramki: 10:14

17. Valencia - 10 meczów, 9 punktów, bramki: 10:16

18. Celta Vigo - 9 meczów, 7 punktów, bramki: 8:11

19. Real Oviedo - 10 meczów, 7 punktów, bramki: 7:19

20. Girona - 10 meczów, 7 punktów, bramki: 9:22

W następnej kolejce La Liga piłkarze Realu Madryt zagrają u siebie z Valencią (1 listopada, 21:00), zaś FC Barcelona dzień później zmierzy się z Elche (2 listopada, 18:30).