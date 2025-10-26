Hiszpanie nie czekali do końca meczu. Tak ocenili Szczęsnego w El Clasico

Real i Barcelona sąsiadują ze sobą w tabeli La Liga. Przed dzisiejszym El Clasico liderem był Real, ale nad drużyną Hansiego Flicka miał on zaledwie dwa punkty przewagi.
Niedzielne El Clasico lepiej zaczęło się dla Realu, który już w 22. minucie wyszedł na prowadzenie po bramce Kyliana Mbappe. W 38. minucie Barcelona wyrównała, ale na przerwę to gospodarze schodzili zadowoleni - w 43. minucie gola na 2:1 zdobył Jude Bellingham.
Jak w tym wszystkim odnajdywał się jedyny Polak na boisku? Choć Wojciech Szczęsny stracił dwa gole, to kilkakrotnie ratował Barcelonę w groźnych sytuacjach. I hiszpańskie media doceniają postawę byłego reprezentanta Polski.
"Zbawca" - pisze o Szczęsnym "Sport", który za pierwszą połowę wystawia mu ocenę 6/10 - to obok kilku kolejnych zawodników najwyższa ocena w zespole Barcelony. "Niewiele mógł zrobić przy strzale Mbappe, który wpadł do siatki, ale obronił bardzo dobry strzał Huijsena" - docenia go gazeta.
Polskiego bramkarza wychwala też "Mundo Deportivo". "Dobre obrony przy strzałach Mbappe, Huijsena, Viniciusa i Bellinghama. Przy bramce Mbappe nie mógł nic zrobić, podobnie przy golu Bellinghama na 2:1" - czytamy.
Polski bramkarz nie może narzekać na nudę. W pierwszej połowie Real oddał aż 13 strzałów (o pięć więcej niż Barcelona). Siedem z tych uderzeń było celnych.
Do przerwy Real prowadzi z Barceloną 2:1. Zachęcamy do śledzenia relacji z tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!