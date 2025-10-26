Była dopiero 3. minuta niedzielnego El Clasico: Real Madryt - FC Barcelona i już doszło do pierwszej wielkiej kontrowersji. W polu karnym gości po starciu z Yamalem upadł Brazylijczyk Vinicius Junior i sędzia Cesar Soto Grado podyktował rzut karny. Po chwili poszedł zobaczyć powtórkę tej sytuacji i po analizie VAR uznał, że nie było przewiniania.

Gigantyczna kontrowersja w El Clasico. Real okradziony?

Decyzja arbitra wywołała wzburzenie w mediach społecznościowych. Archivo VAR, hiszpańskojęzyczny profil zajmujący się pracą sędziów na X dobitnie napisał o tej sytuacji.

"Szaleństwo VAR w meczu Real Madryt - Barcelona. Lamine Yamal wkłada stopę, nie dosięgając piłki, przed strzałem Viniciusa. Ewidentny karny. Niezrozumiała interwencja VAR i brak decyzji Soto Grado" - czytamy.

"El Clasico trwało zaledwie trzy minuty, gdy na Bernabeu wybuchła kontrowersja. Real Madryt otrzymał rzut karny po tym, jak Yamal powalił Viniciusa, ale po odesłaniu na monitor sędzia zmienił zdanie. Chwilę później VAR ponownie uratował Barcelonę, gdy Mbappe myślał, że dał prowadzenie Realowi Madryt, jednak z powodu spalonego nie uznano gola" - dodał "The Athletic".

"Wow, co za gorąca chwila! Faul Yamala na Viníciusie zdecydowanie namieszał w El Clasico. Decyzja VAR o odwołaniu rzutu karnego wywołała wściekłość kibiców, a niektórzy nawet krzyczeli, że to "kradzież" dla Realu Madryt", "Bardzo kontrowersyjny moment! Faul Yamala na Viniciusie wydawał się dla wielu oczywisty, ale sędzia i VAR nie podyktowali rzutu karnego, co wywołało oburzenie i oskarżenia, że arcelona "okradła" Real Madryt" - to inne komentarzy internautów.

Do przerwy Real Madryt prowadzi z FC Barceloną 2:1. Gole dla gospodarzy zdobyli Kylian Mbappe w 22. i Jude Bellingham w 43. minucie. Dla gości trafił Fermin Lopez w 38. minucie.

Relację na żywo z tego pojedynku można śledzić tutaj.