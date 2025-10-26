FC Barcelona ogłosiła skład na mecz z Realem. Jest decyzja ws. Szczęsnego

Robert Lewandowski wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski z kontuzją. Jak informowała FC Barcelona, naderwał mięsień dwugłowy uda. Z tego powodu opuścił dwa poprzednie spotkania swojego klubu z Gironą (2:1) i Olympiakosem Pireus (6:1). Już od soboty wiadomo było również, że zabraknie go w hitowej konfrontacji z Realem Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Flick zdecydował ws. Szczęsnego. Oto skład FC Barcelony na El Clasico

Polak nie znalazł się choćby w kadrze meczowej na niedzielne El Clasico, dlatego w podstawowym składzie tym bardziej nie miał prawa się pojawić. Szansę na występ miał za to drugi z Polaków - Wojciech Szczęsny. Hiszpańska prasa zgodnie zapowiadała, że wyjdzie na murawę od pierwszej minuty. Trudno zresztą było zakładać inny scenariusz, skoro kontuzjowani są dwaj inni bramkarze - Joan Garcia i Marc-Andre ter Stegen. A jaką decyzję ostatecznie podjął Hansi Flick?

Niemiecki szkoleniowiec rzeczywiście postawił na byłego bramkarza reprezentacji Polski. Potwierdza to również grafika, jaką na minuty przed pierwszym gwizdkiem zamieściła w mediach społecznościowych FC Barcelona. Widzimy na niej nazwiska jedenastu piłkarzy, którzy wybiegną na murawę od pierwszej minuty. Tak wygląda to zestawienie:

Skład FC Barcelony na mecz z Realem Madryt:

Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres

Swoją jedenastkę przedstawiła także ekipa Realu.

Skład Realu Madryt:

Thibaut Courtois - Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras - Aurelien Tchoumameni, Arda Gueler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham - Vinicius Junior, Kylian Mbappe

Tak FC Barcelona wyjdzie na Real Madryt. Długa lista nieobecnych

W składzie mistrzów Hiszpanii brakuje oczywiście kilku głośnych nazwisk. Poza Robertem Lewandowskim i Joanem Garcią nie ma również Gaviego czy Daniego Olmo. Wszyscy pauzują z powodu urazów. Do końca o udział w tym meczu walczył Brazylijczyk Raphinha, ale ostatecznie nie uporał się z kontuzją i również pozostaje poza kadrą meczową.

Mecz Real Madryt - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 26 października na Santiago Bernabeu. Początek o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.