FC Barcelona ogłosiła skład na mecz z Realem. Jest decyzja ws. Szczęsnego

Robert Lewandowski wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski z kontuzją. Jak informowała FC Barcelona, naderwał mięsień dwugłowy uda. Z tego powodu opuścił dwa poprzednie spotkania swojego klubu z Gironą (2:1) i Olympiakosem Pireus (6:1). Już od soboty wiadomo było również, że zabraknie go w hitowej konfrontacji z Realem Madryt.
Polak nie znalazł się choćby w kadrze meczowej na niedzielne El Clasico, dlatego w podstawowym składzie tym bardziej nie miał prawa się pojawić. Szansę na występ miał za to drugi z Polaków - Wojciech Szczęsny. Hiszpańska prasa zgodnie zapowiadała, że wyjdzie na murawę od pierwszej minuty. Trudno zresztą było zakładać inny scenariusz, skoro kontuzjowani są dwaj inni bramkarze - Joan Garcia i Marc-Andre ter Stegen. A jaką decyzję ostatecznie podjął Hansi Flick?
Niemiecki szkoleniowiec rzeczywiście postawił na byłego bramkarza reprezentacji Polski. Potwierdza to również grafika, jaką na minuty przed pierwszym gwizdkiem zamieściła w mediach społecznościowych FC Barcelona. Widzimy na niej nazwiska jedenastu piłkarzy, którzy wybiegną na murawę od pierwszej minuty. Tak wygląda to zestawienie:
Skład FC Barcelony na mecz z Realem Madryt:
Swoją jedenastkę przedstawiła także ekipa Realu.
Skład Realu Madryt:
W składzie mistrzów Hiszpanii brakuje oczywiście kilku głośnych nazwisk. Poza Robertem Lewandowskim i Joanem Garcią nie ma również Gaviego czy Daniego Olmo. Wszyscy pauzują z powodu urazów. Do końca o udział w tym meczu walczył Brazylijczyk Raphinha, ale ostatecznie nie uporał się z kontuzją i również pozostaje poza kadrą meczową.
Mecz Real Madryt - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 26 października na Santiago Bernabeu. Początek o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
