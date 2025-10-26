Powrót na stronę główną
Godziny do meczu Real - Barcelona, a tu takie słowa. "To jest brak szacunku"
El Clasico zbliża się wielkimi krokami, przez co jest głośno o gwiazdach FC Barcelony i Realu Madryt. W wywiadzie dla radia Cadena SER głos zabrał Predrag Mijatović, dawny gracz madrytczyków, który poświęcił kilka słów Thibaut Courtois oraz Lamine'owi Yamalowi. O jego wypowiedziach zrobi się głośno.
Szczęsny i Yamal po meczu z Atletico Madryt
YouTube AS

20 maja 1998 r. - tego dnia Predrag Mijatović na zawsze zapisał się w historii Realu Madryt, zdobywając zwycięską bramkę w finale Ligi Mistrzów przeciwko Juventusowi (1:0). Teraz słynny napastnik zabrał głos przed niedzielnym El Clasico.

Thibaut Courtois lepszy od legendy Realu Madryt? Predrag Mijatović zachwycony "rywalem" Wojciecha Szczęsnego

W rozmowie z hiszpańskim radiem Cadena SER 56-latek podzielił się swoją opinią dotyczącą Thibaut Courtois, który będzie vis-a-vis Wojciecha Szczęsnego. - Od wielu lat jest najlepszym bramkarzem na świecie. Courtois budzi duże zaufanie, ponieważ mimo braku pracy (przez większość meczu - red.) dobrze reaguje w kluczowych momentach, co widzieliśmy z Juventusem i Getafe - stwierdził. A potem jeszcze mocniej skomplementował Belga.

- To kluczowe dla wielkiego zespołu. Niech tak pozostanie. Z całym szacunkiem dla Ikera Casillasa, którego znam, bardziej lubię Courtois jako bramkarza - wyznał, co jest ogromnym komplementem, patrząc na osiągnięcia 44-latka w stołecznym klubie (725 występów, zdobyte m.in. pięć mistrzostw Hiszpanii oraz trzy Ligi Mistrzów).

Lamine Yamal podrażnił Real Madryt. Predrag Mijatović komentuje słowa gwiazdy FC Barcelony

Były napastnik mówił również o innym Hiszpanie, mianowicie Laminie Yamalu. Ten ostatni podgrzał atmosferę przed El Clasico, mówić o jednym z zespołów z rozgrywek influencerów Kings League, że "jest jak Real Madryt, kradną i narzekają". Te słowa miały spotkać się ze złym odbiorem w szatni wicemistrzów Hiszpanii, których kapitan Dani Carvajal ma porozmawiać o tym incydencie z 18-letnim kolegą z kadry.

A jak ocenia tę sytuację Mijatović? - Myślę, że ten chłopak, nawet biorąc pod uwagę przyjazne i prywatne otoczenie i jego 18 lat, myli się w tych stwierdzeniach. Niezależnie od tego, co myślisz, nie możesz wygłaszać takich stwierdzeń, ponieważ jest to brak szacunku. Oczywiście, można to wybaczyć, biorąc pod uwagę jego wiek i fakt, że padły one w bardziej przyjaznym otoczeniu niż jakiekolwiek inne - powiedział.

Czy Lamine Yamal zajdzie za skórę Realowi Madryt także na boisku, a Thibaut Courtois zatrzyma FC Barcelonę? O tym przekonamy się już w niedzielę po godz. 16:15, kiedy rozpocznie się El Clasico. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

