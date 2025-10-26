O której mecz Real - Barcelona? Gdzie obejrzeć El Clasico? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona po nieudanym początku października (porażki z PSG i Sevillą) zmazała plamę w meczach z Gironą (2:1) i Olympiakosem (6:1). Teraz będzie musiała wznieść się na wyżyny swoich możliwości, bowiem rozegra ligowy mecz z Realem Madryt, liderem tabeli, na Santiago Bernabeu.

El Clasico. Kiedy i o której gra FC Barcelona z Realem Madryt?

Kataloński zespół przystąpi do tego starcia osłabiony brakiem m.in. Roberta Lewandowskiego, Raphinhi czy Joana Garcii. Tego ostatniego zastępuje Wojciech Szczęsny, który ma zagrać również przeciwko wicemistrzom Hiszpanii.

Ci mają w tabeli o dwa punkty więcej od wielkiego rywala (24 do 22), w dodatku lepiej radzą sobie również w Lidze Mistrzów, gdzie wygrali wszystkie trzy spotkania (Katalończycy dwa z trzech). Zatem start kadencji Xabiego Alonso jest naprawdę udany, chociaż już sparzył się on w spotkaniu z innym hiszpańskim gigantem - w derbach Madrytu Atletico wygrało 5:2. Jednak od tamtej pory odnieśli cztery zwycięstwa z rzędu.

Na korzyść Barcelony może też przemawiać kapitalny bilans w El Clasico od początku pobytu Hansiego Flicka - wygrała ona wszystkie cztery starcia, w tym w finałach Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii. Chociaż wtedy za wyniki Realu odpowiadał Carlo Ancelotti, a Niemiec tym razem nie będzie dyrygował zespołem z ławki trenerskiej, bowiem przeciwko Gironie dostał czerwoną kartkę. Tym razem jego obowiązki przejmie asystent Marcus Sorg.

O której dzisiaj mecz Real Madryt - FC Barcelona? Gdzie obejrzeć El Clasico? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Real Madryt - FC Barcelona zostanie rozegrany w niedzielę 26 października o godz. 16:15. Transmisja z El Clasico będzie dostępna w telewizji w CANAL+ Sport i Eleven Sports 1 (kanały płatne) oraz w serwisie streamingowym Canal+ oraz w usłudze Polsat Box Go (w obu wypadkach po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.