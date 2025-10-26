FC Barcelona po październikowej przerwie reprezentacyjnej wygrała dwa oba mecze - w La Lidze z Gironą (2:1) oraz z Olympiakosem (6:1) w Lidze Mistrzów. Jednak teraz przed nią o wiele poważniejsze wyzwanie, czyli ligowe El Clascio z Realem Madryt na Santiago Bernabeu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Oto przewidywane składy FC Barcelony i Realu Madryt na El Clasico. Wiadomo, co z Wojciechem Szczęsnym

W katalońskim zespole sytuacja kadrowa jest daleka od idealnej. Od dłuższego czasu pauzują (i jeszcze będą pauzowali) Marc-Andre ter Stegen oraz Gavi, a niedostępni są również: Robert Lewandowski, Raphinha, Joan Garcia, Andreas Christensen i Dani Olmo.

Przez to Hansi Flick ma bardzo ograniczone manewru, a hiszpańskie media są niemal jednogłośne co do podstawowej jedenastki. Ich zdaniem w bramce stanie Wojciech Szczęsny, a obok niego zagrają m.in. Pedri, Lamine Yamal i Ferran Torres. Pewna wątpliwość pojawia się tylko przy obsadzie prawej obrony - w obliczu ostatnich problemów Jules'a Kounde może tam zagrać Eric Garcia. Problemy pojawią się, gdy trener będzie chciał dokonać zmian, bowiem ławka rezerwowych nie będzie zbyt imponująca.

Zobacz także: Gigantyczna sensacja! Co się dzieje z Liverpoolem?!

Lepszą sytuację ma Xabi Alonso, dysponujący niemal wszystkimi piłkarzami - niedostępny jest tylko kontuzjowany od dłuższego czasu Antoni Ruediger. W przypadku madrytczyków hiszpańskie dzienniki mają zagwozdkę dotyczącą obsady środka pola, gdzie będzie albo bardziej ofensywny wariant z Ardą Guelerem, albo bardziej zachowawczy z Eduardo Camavingą lub Fede Valverde.

Przewidywane składy na El Clasico:

wg "Sportu" : Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres

: Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres Thibaut Courtois - Fede Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras - Aurelien Tchouameni - Jude Bellingham, Arda Gueler - Franco Mastantuono, Kylian Mbappe, Vinicius Junior

wg "AS-a" : Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres

: Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres Thibaut Courtois - Fede Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras - Aurelien Tchouameni - Jude Bellingham, Eduardo Camavinga - Arda Gueler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior

wg "Mundo Deportivo" : Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres

: Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres Thibaut Courtois - Fede Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras - Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga - Arda Gueler, Jude Bellingham, Vinicius Junior - Kylian Mbappe

wg "Marki" : Wojciech Szczęsny - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres

: Wojciech Szczęsny - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras - Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham - Arda Gueler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior

Początek meczu Real Madryt - FC Barcelona o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.