Dzień do El Clasico, a tu takie wieści ws. gwiazdy Barcelony. Flick ma problem

FC Barcelona powoli odlicza godziny do niedzielnego El Clasico. Mecz z Realem Madryt poza ekscytacją budzi w szeregach Katalończyków mnóstwo obaw. A wszystko przez liczne kontuzje, jakie dopadły zespół Hansiego Flicka. Na boisku na pewno nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, Daniego Olmo, Gaviego i Joana Garcii. W piątek dziennik "Sport" oraz Jijantes FC przekazały również, że z powodu dyskomfortu trening opuścił Raphinha, który właśnie na El Clasico miał wrócić do gry po kontuzji. Niepewna sytuacja tyczy się także Jules'a Kounde.

Nerwowa sytuacja w Barcelonie. Kounde przyjechał na trening. Taki jest plan

Prawy obrońca doznał drobnego urazu podczas wtorkowego meczu z Olympiakosem Pireus (6:1) w Lidze Mistrzów. Z tego powodu nie dograł go do końca, ale w 75. minucie został zmieniony przez Ronalda Araujo. Decyzja co do tego, czy będzie gotowy zagrać w niedzielę z Realem, zapadnie dosłownie w ostatniej chwili. Jak przekazał "Sport", o wszystkim rozstrzygnie sobotni trening.

Z relacji gazety wynika, że Kounde w poprzednich dniach nie trenował razem z resztą grupy. Tym razem pojawił się jednak Ciutat Esportiva już o godz. 9:15, mimo że trening rozpoczął się dopiero o 10:30. - Plan zakłada, że Francuz sprawdzi dziś swoje umiejętności na boisku, aby osobiście ocenić swoją formę. Celem nie jest żadne forsowanie się, ale ocena jego reakcji po urazie - czytamy.

Jules Kounde zagra z Realem Madryt? Decyzja dosłownie za pięć dwunasta

Od tego, jak się będzie wówczas czuł, zależy czy Kounde zostanie włączony do kadry meczowej. - Po zakończeniu sesji zawodnik i sztab szkoleniowy ocenią sytuację i podejmą decyzję - przekazali dziennikarze.

"Sport" ogłosił także, że na wspomnianym treningu pojawił się też Raphinha. Brazylijczyk, w przeciwieństwie do Kounde, ma ćwiczyć indywidualnie i stopniowo zwiększać obciążenia. Dziennikarze twierdzą jednak, że w meczu z Realem na boisku się nie pojawi.

Spotkanie Real Madryt - FC Barcelona odbędzie się w sobotę 26 października na Santiago Bernabeu. Początek o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.