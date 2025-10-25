Powrót na stronę główną
Dzień do El Clasico, a tu takie wieści ws. gwiazdy Barcelony. Flick ma problem
FC Barcelonie pozostał nieco ponad jeden dzień do hitowego starcia z Realem Madryt, a jej sytuacja kadrowa pozostaje niewesoła. Zdaniem hiszpańskich mediów w spotkaniu nie zobaczymy Raphinhi, mimo że jeszcze niedawno spodziewano się jego powrotu. Niemal do ostatniej chwili ważyć się będą za to losy Jules'a Kounde. Kataloński "Sport" poinformował właśnie, co musi się stać, by Francuz w niedzielę wystąpił.
SOCCER-CHAMPIONS-BAR-PSG/
Fot. REUTERS/Albert Gea

FC Barcelona powoli odlicza godziny do niedzielnego El Clasico. Mecz z Realem Madryt poza ekscytacją budzi w szeregach Katalończyków mnóstwo obaw. A wszystko przez liczne kontuzje, jakie dopadły zespół Hansiego Flicka. Na boisku na pewno nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, Daniego Olmo, Gaviego i Joana Garcii. W piątek dziennik "Sport" oraz Jijantes FC przekazały również, że z powodu dyskomfortu trening opuścił Raphinha, który właśnie na El Clasico miał wrócić do gry po kontuzji. Niepewna sytuacja tyczy się także Jules'a Kounde.

Nerwowa sytuacja w Barcelonie. Kounde przyjechał na trening. Taki jest plan

Prawy obrońca doznał drobnego urazu podczas wtorkowego meczu z Olympiakosem Pireus (6:1) w Lidze Mistrzów. Z tego powodu nie dograł go do końca, ale w 75. minucie został zmieniony przez Ronalda Araujo. Decyzja co do tego, czy będzie gotowy zagrać w niedzielę z Realem, zapadnie dosłownie w ostatniej chwili. Jak przekazał "Sport", o wszystkim rozstrzygnie sobotni trening.

Z relacji gazety wynika, że Kounde w poprzednich dniach nie trenował razem z resztą grupy. Tym razem pojawił się jednak Ciutat Esportiva już o godz. 9:15, mimo że trening rozpoczął się dopiero o 10:30. - Plan zakłada, że Francuz sprawdzi dziś swoje umiejętności na boisku, aby osobiście ocenić swoją formę. Celem nie jest żadne forsowanie się, ale ocena jego reakcji po urazie - czytamy.

Jules Kounde zagra z Realem Madryt? Decyzja dosłownie za pięć dwunasta

Od tego, jak się będzie wówczas czuł, zależy czy Kounde zostanie włączony do kadry meczowej. - Po zakończeniu sesji zawodnik i sztab szkoleniowy ocenią sytuację i podejmą decyzję - przekazali dziennikarze.

"Sport" ogłosił także, że na wspomnianym treningu pojawił się też Raphinha. Brazylijczyk, w przeciwieństwie do Kounde, ma ćwiczyć indywidualnie i stopniowo zwiększać obciążenia. Dziennikarze twierdzą jednak, że w meczu z Realem na boisku się nie pojawi. 

Spotkanie Real Madryt - FC Barcelona odbędzie się w sobotę 26 października na Santiago Bernabeu. Początek o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

