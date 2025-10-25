Media: To on zastąpi Lewandowskiego. Flick już podjął decyzję

4:0, 5:2, 3:2 po dogrywce i 4:3 - takim wynikiem z perspektywy FC Barcelony kończyły się mecze z Realem Madryt w minionym sezonie. Po raz ostatni piłkarze ze stolicy Hiszpanii triumfowali w kwietniu 2024 roku. I już w niedzielne popołudnie będą mieli okazję do tego, by przełamać fatalną passę. Tym bardziej że kontuzje wciąż trapią Katalończyków. Co zrobi Hansi Flick? Na kogo postawi, by odeprzeć atak Realu?

Oto przewidywany skład Barcelony na mecz z Realem Madryt

Jedno jest pewne - niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać m.in. z usług Raphinhi. Wydawało się, że Brazylijczyk wraca do zdrowia, ale w piątek nadeszły kolejne niepokojące wieści, które ostatecznie stanęły na drodze do występu. Na boisku zabraknie też Gaviego, Roberta Lewandowskiego i Joana Garcii. Tego ostatniego zastąpi w bramce Wojciech Szczęsny i co do tego żadnych wątpliwości nie ma, to jedyna realna opcja.

Ale kto zastąpi Brazylijczyka i Polaka? Własne typy przedstawił kataloński "Sport". Zdaniem tego medium na szpicy ataku Flick może postawić na wracającego do zdrowia Ferrana Torresa. W końcu Hiszpan ma już na koncie pięć goli w tym sezonie. I to on jest głównym konkurentem Lewandowskiego w walce o miejsce w składzie. Ba, kiedy obaj są zdrowi, to na niego częściej stawia trener, kosztem Polaka. Jeśli jednak Niemiec nie postawi w niedzielę na Ferrana, wówczas na szpicy pojawi się Marcus Rashford. Pomagać będą mu Fermin Lopez i Lamine Yamal. A więc w ofensywie mogą zagrać wszyscy trzej piłkarze, którzy trafiali w ostatnim meczu z Olympiakosem - Yamal zdobył jedno trafienie, Anglik ustrzelił dublet, a Fermin hat-tricka.

W środku pola do większych zmian raczej nie dojdzie. Te mogą pojawić się w defensywie. Na murawie najpewniej pojawi się Eric Garcia, bo występ Julesa Kounde stoi pod znakiem zapytania. Do wyjściowej "11" może wrócić Ronald Araujo. Jednak o tym, jak finalnie będzie wyglądać wyjściowy skład, przekonamy się już za kilkanaście godzin. Przed Barceloną jeszcze trening, na którym wiele może się wydarzyć i który może zmienić plany Flicka.

Wojciech Szczęsny zaniepokojony? Te statystyki mówią wiele

Barcelona będzie musiała być mocno skupiona w tym spotkaniu, jeśli chce utrzymać dobrą passę przeciwko Realowi. Madrycka ekipa, wydaje się, jest w lepszej formie. A szczególnie tą formą imponuje Kylian Mbappe. Strzelił już 15 goli w tym sezonie i zatrzymywać się nie zamierza. Dodatkowo ma kapitalne statystyki przeciwko Wojciechowi Szczęsnemu. W pięciu spotkaniach pokonał go aż... ośmiokrotnie. - Jest ciągłym zagrożeniem pod bramką. Na mnie też ewidentnie ma sposób. Chyba nikt nie zbliżył się do takiej ilości bramek strzelonych mi - podkreślał polski bramkarz w rozmowie z Mateuszem Święcickim.

El Clasico odbędzie się 26 października. Pierwszy gwizdek na Santiago Bernabeu zabrzmi o godzinie 16:15. Relacja tekstowa zostanie przeprowadzona na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy do śledzenia!