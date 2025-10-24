Nie do wiary. Tak Szczęsny nazwał Mbappe przed El Clasico. "Ma na mnie sposób"

Wydawało się, że Wojciech Szczęsny nie będzie miał w tym sezonie zbyt wielu okazji do tego, by stanąć w bramce. A jednak! Kontuzji nabawił się Joan Garcia i wybór Hansiego Flicka automatycznie padł na Polaka. Rozegrał już pięć meczów. I choć czystego konta zachować mu się nie udało, to media chwalą go za znakomite interwencje. Teraz jednak przed nim ten najważniejszy i najbardziej prestiżowy mecz - El Clasico. 35-latek będzie musiał być w pełni skoncentrowany, by sprostać wyzwaniu, jakie postawi mu ofensywa Realu Madryt, a w szczególności genialny... Kylian Mbappe. Francuz w tym sezonie strzelił już 15 goli i w starciu ze Szczęsnym także będzie chciał wbić bramkę.

Wojciech Szczęsny mówi o Kylianie Mbappe przed El Clasico. "Jest ciągłym zagrożeniem"

Szczęsny może być nieco zaniepokojony. Nie dość, że rywal znajduje się w kapitalnej formie, to ma też kapitalne statystyki przeciwko niemu. W rozmowie z samym Polakiem przytoczył je Mateusz Święcicki. - Pięć meczów przeciwko Wojciechowi Szczęsnemu, osiem goli. Zapytam po ludzku: strach jest? - zaczepił dziennikarz golkipera.

- Nie, strachu nie ma, ale duży respekt, bo uważam, że Kylian jest w tej chwili jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem na świecie - zaznaczył na wstępie bramkarz Barcelony. - Jest ciągłym zagrożeniem pod bramką - dodawał, po czym odniósł się do indywidualnych osiągnięć Mbappe przeciwko niemu. - Na mnie też ewidentnie ma sposób. Chyba nikt nie zbliżył się do takiej ilości bramek strzelonych mi, a zagraliśmy tylko pięć meczów przeciwko sobie, więc duże uznanie dla jakości tego zawodnika - skwitował.

Real Madryt powalczy o pierwsze zwycięstwo od półtora roku

I już w najbliższą niedzielę po godzinie 16:15 okaże się, czy Mbappe zdobędzie bramkę numer dziewięć przeciwko Szczęsnemu, i czy poprowadzi Real do zwycięstwa. Choć ekipa z Madrytu jest liderem La Liga z przewagą dwóch punktów nad Barceloną, to przeciwko tej drużynie nie wygrała aż od... czterech spotkań.

W minionym sezonie za każdym razem górą byli Katalończycy. Ba, strzelili Realowi 16 goli. Ekipa z Santiago Bernabeu trafiła tylko siedmiokrotnie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z nadchodzącego El Clasico na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Na boisku na pewno pojawi się Szczęsny. Zabraknie za to kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.