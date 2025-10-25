Co za wyczyn Lewandowskiego w El Clasico! Nawet Ronaldo nie dał rady

Dwa punkty - to różnica między Realem Madryt a Barceloną w tabeli ligi hiszpańskiej. W niedzielę oba zespoły zagrają ze sobą w prestiżowym El Clasico. W tym spotkaniu na pewno nie zagra Robert Lewandowski, który leczy kontuzję. To oznacza, że jedynym zdrowym napastnikiem w kadrze Barcelony na ten mecz będzie Ferran Torres.

Tyle asyst zaliczył Lewandowski w El Clasico. Wypada lepiej od Ronaldo

Profil "GOAL ZONE" na portalu X porównał Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo pod kątem El Clasico. Pod uwagę brane były asysty. W ciągu trzech sezonów Lewandowski zaliczył trzy asysty w meczach przeciwko Realowi Madryt - brane są pod uwagę wszystkie rozgrywki. Lewandowski dokonał tego w meczach o Superpuchar Hiszpanii w sezonach 22/23 (3:1 dla Barcelony, gol i asysta Polaka) i 24/25 (5:2 dla Barcelony, gol i asysta), a także w ligowym starciu z sezonu 22/23 (porażka 1:3).

Jak na tle Lewandowskiego wypada Ronaldo pod względem asyst? Blado. Portugalczyk zaliczył tylko jedną asystę w ciągu dziewięciu sezonów w El Clasico. Ronaldo dokonał tego w sezonie 13/14, gdy Real Madryt przegrał 1:2, a Cristiano asystował przy trafieniu Jese Rodrigueza. Ronaldo jako piłkarz Realu zagrał 30 meczów przeciwko Barcelony, w których strzelił 18 goli.

Do tej pory Lewandowski zagrał w dziewięciu meczach z Realem Madryt jako zawodnik Barcelony, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty.

Kiedy Lewandowski wróci do gry? Na pewno nie na niedzielne El Clasico

Od dłuższego czasu było jasne, że Lewandowski nie zagra w niedzielnym El Clasico po tym, jak naderwał mięsień dwugłowy uda podczas meczu Litwa - Polska w eliminacjach do mistrzostw świata. W komunikacie medycznym Barcelony można było przeczytać, że przerwa Lewandowskiego potrwa około czterech-sześciu tygodni.

Wygląda jednak na to, że Lewandowski może wrócić dużo szybciej. W mediach polskich i hiszpańskich pojawiają się doniesienia, że napastnik Biało-Czerwonych mógłby wystąpić już w spotkaniu z Elche, który odbędzie się 2 listopada. To by oznaczało, że Lewandowski przegapi tylko El Clasico, a przed przerwą na listopadowe mecze reprezentacji, nie licząc Elche, Robert może zagrać jeszcze przeciwko Club Brugge (05.11) i Celtą Vigo (09.11).

