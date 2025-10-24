Nowe wieści ws. Lewandowskiego! "Byli pod wrażeniem"

Robert Lewandowski strzelił gola w ostatnim meczu reprezentacji Polski z Litwą. Było to dla niego 87. trafienie w barwach narodowych. Mimo że wynik był już praktycznie ustalony, to nie zdecydował się na zmianę. Jak się okazało, była to najgorsza możliwa decyzja. FC Barcelona ujawniła, że "doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie". Mówiło się, że może pauzować nawet od czterech do sześciu tygodni. Dowiadujemy się jednak, że sytuacja wygląda znacznie lepiej.

Nowe wieści ws. Lewandowskiego. Hiszpański dziennikarz ujawnia

"Sport" wspomniał, że kapitan naszej kadry rozpoczął już treningi. "Raport treningowy od Carlosa Monforta: Lewandowski został dzisiaj w siłowni, już zaczął biegać, Ferran trenował z grupą, podobnie jak Raphinha" - czytamy. Tym samym wydaje się, że obaj powinni być gotowi na wielkie starcie.

Dziennikarz Adria Albets przyznał, że Lewandowski już niedługo może wrócić na boisko. "Proces rekonwalescencji Roberta Lewandowskiego przebiega bardzo dobrze. Wczoraj klubowi lekarze byli pod wrażeniem szybkości jego powrotu do zdrowia. Rozważano nawet, że weźmie udział w El Clasico, ale uznano to za zbyt ryzykowne, ponieważ nie odbył jeszcze żadnego treningu" - przekazał na portalu X.

Sławomir Peszko zdradził, kiedy dokładnie Lewandowski wróci na murawę. - Chciałem się spotkać z "Lewym" w Madrycie. Tam nie zagra, ale w następnej kolejce będzie już gotowy - powiedział w czwartek w trakcie transmisji na żywo w Kanale Sportowym. Prowadzący Mateusz Borek dopytał go, czy mówi na poważnie.

Ten tylko potwierdził. - Nieoficjalnie Robert będzie gotowy po meczu Realu z Barceloną, czyli na następną kolejkę ligową - oświadczył. Były piłkarz Wieczystej zapewnił, że będzie mógł również wystąpić w meczu reprezentacji Polski z Holandią.

Najprawdopodobniej Peszko ma rację, gdyż podobnie wypowiedział się też Wojciech Szczęsny. - Z tego co wiem, jest bliższy powrotu, niż wszyscy się spodziewają. - oznajmił bramkarz, który jest pewny gry w podstawowym składzie na Estadio Santiago Bernabeu. Zaznaczył, że przerwa Lewandowskiego nie potrwa pięciu lub sześciu tygodni.

FC Barcelona zmierzy się w niedzielę 26 października na wyjeździe z Realem Madryt. Tydzień później czeka ją za to właśnie domowy mecz z Elche.