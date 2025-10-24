Robert Lewandowski gra swój czwarty - i bardzo prawdopodobne, że ostatni - sezon w barwach Barcelony. W tym czasie reprezentant Polski nie zdobył takiego zaufania, by znaleźć się w gronie pięciu kapitanów Barcelony. Wydawało się, że Lewandowski jest "pewniakiem" do tej roli przed sezonem 24/25, ale tak się nie stało. Kosztem Polaka znalazł się tam np. Frenkie de Jong, co nie podobało się kibicom Barcelony. Teraz też Lewandowski nie został uwzględniony w gronie kapitanów na rozgrywki 25/26.

Lewandowski to "zły policjant" w szatni Barcelony. "Bardzo surowy nauczyciel"

Toni Juanmarti, dziennikarz katalońskiego "Sportu" rozmawiał z dziennikiem "Fakt" na temat Lewandowskiego. Dlaczego Polak nie znalazł się w gronie kapitanów Barcelony? - Robert wszedł w rolę złego policjanta i podczas treningów wywierał na kolegów presję. Dla młodych zawodników, których w szatni było wielu, okazał się bardzo surowym nauczycielem. I prawdopodobnie to oni nie oddali na niego swoich głosów - powiedział.

Okazuje się, że postrzeganie Lewandowskiego w szatni zmienił Hansi Flick, który odbył rozmowę z młodymi piłkarzami. - Flick porozmawiał z młodymi piłkarzami, którzy wcześniej narzekali na Roberta, na przykład z Lamine'em Yamalem. Wyjaśnił im, że "Lewy" wymaga, bo pragnie wygrywać. Od tamtego momentu zespół zaczął postrzegać reakcje Polaka zupełnie inaczej i sytuacja się uspokoiła - tłumaczy Juanmarti.

- Kiedy Lewandowski dołączył do klubu, wniósł nie tylko mentalność zwycięzcy, ale także etos ciężkiej pracy fizycznej. A tego w Barcelonie nie było nawet w czasach Pepa Guardioli czy Luis Enrique - podsumował dziennikarz "Sportu".

Tak Lewandowski reagował na brak opaski. "Mogę być kimś w rodzaju wzoru dla młodzieży"

Gdy w 2023 r. Lewandowski otrzymał pytanie o brak nominacji do grona kapitanów Barcelony, to odniósł się do sprawy bardzo konkretnie.

- Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się, że po jednym sezonie zostanę kapitanem. To nie było moim celem. Brak opaski nie przeszkodzi mi w tym, żeby być głośnym i ekspresyjnym w kontaktach z kolegami. Cieszę się, że mogę być kimś w rodzaju wzoru dla młodzieży. Ale to również trudne, bo czasem oznacza mówienie albo robienie rzeczy, które nie wszystkim się podobają - opowiadał Lewandowski.

Lewandowski coraz bliżej powrotu? Szczęsny: Z tego, co wiem...

Aktualnie Lewandowski leczy kontuzję mięśnia dwugłowego uda, której nabawił się podczas meczu Litwa - Polska w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Z najnowszych informacji przekazywanych w mediach wynika, ze Lewandowski mógłby wrócić już na mecz Barcelona - Elche, który odbędzie się 2 listopada.

- Czy Robert przeżywa, że nie zagra z Realem? Nie wiem, nie wiem. A nie mówił ci na wywiadach? Nie mogłeś go zapytać.... Jestem obok niego w szatni, ale nie rozmawialiśmy o tym. Z tego co wiem, jest bliższy powrotu, niż wszyscy się spodziewają - mówił Wojciech Szczęsny w wywiadzie dla Eleven Sports.

W niedzielę o godz. 16:15 Barcelona zagra w El Clasico z Realem Madryt, z Wojciechem Szczęsnym i bez Roberta Lewandowskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.