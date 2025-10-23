Szczęsny ogłasza ws. powrotu Lewandowskiego. Tego nikt się nie spodziewał

Chociaż początkowo nic na to nie wskazywało, to ostatecznie Robert Lewandowski z kontuzją mięśniową zakończył październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Medialne doniesienia wskazywały, że będzie pauzować od trzech do nawet sześciu tygodni. Dotychczas opuścił dwa mecze FC Barcelony - z Gironą (2:1) i Olympiakosem (6:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Co to było za uderzenie?! Quebo komentuje pięknego gola

Robert Lewandowski wróci wcześniej, niż przypuszczano? Wojciech Szczęsny "wygadał się"

W najbliższy weekend FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Madryt i to spotkanie także Katalończycy rozegrają bez Roberta Lewandowskiego. Ale co później? Nowe światło na sytuację polskiego napastnika rzucił Wojciech Szczęsny w rozmowie z Eleven Sports.

Zobacz też: Niemcy reagują na sensacyjne wieści o Flicku i Lewandowskim. Tak nazwali Laportę

- Czy przeżywa, że nie zagra z Realem? Nie wiem, nie wiem. A nie mówił ci na wywiadach? Nie mogłeś go zapytać.... Jestem obok niego w szatni, ale nie rozmawialiśmy o tym. Z tego co wiem, jest bliższy powrotu, niż wszyscy się spodziewają. - przekazał bramkarz, który jest pewny gry w podstawowym składzie na Estadio Santiago Bernabeu. Zaznaczył, że przerwa Lewandowskiego nie potrwa pięciu lub sześciu tygodni.

A to może oznaczać, że Lewandowski będzie gotowy do gry w meczu z Elche, który zostanie rozegrany w niedzielę 2 listopada o godz. 18:30. Później Katalończyków czekają spotkania z Club Brugge (5 listopada) i Celtą Vigo (9 listopada). Po tym przyjdzie przerwa na mecze reprezentacji. Gdyby więc Lewandowski wrócił szybciej, to byłby do dyspozycji Jana Urbana na mecze z Holandią i Maltą w eliminacjach mistrzostw świata.

Pierwsze El Clasico w tym sezonie między Realem Madryt a FC Barceloną zostanie rozegrane w niedzielę 26 października o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.