Szczęsny ogłasza ws. powrotu Lewandowskiego. Tego nikt się nie spodziewał
Czy Robert Lewandowski wróci do gry, żeby załapać się na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski? To pytanie zadaje sobie wielu kibiców. Na kilka dni przed El Clasico Wojciech Szczęsny powiedział, jak wygląda sytuacja zdrowotna kapitana kadry. I są to świetne wieści dla Polski jak i FC Barcelony!
Chociaż początkowo nic na to nie wskazywało, to ostatecznie Robert Lewandowski z kontuzją mięśniową zakończył październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Medialne doniesienia wskazywały, że będzie pauzować od trzech do nawet sześciu tygodni. Dotychczas opuścił dwa mecze FC Barcelony - z Gironą (2:1) i Olympiakosem (6:1). 

Robert Lewandowski wróci wcześniej, niż przypuszczano? Wojciech Szczęsny "wygadał się"

W najbliższy weekend FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Madryt i to spotkanie także Katalończycy rozegrają bez Roberta Lewandowskiego. Ale co później? Nowe światło na sytuację polskiego napastnika rzucił Wojciech Szczęsny w rozmowie z Eleven Sports.

- Czy przeżywa, że nie zagra z Realem? Nie wiem, nie wiem. A nie mówił ci na wywiadach? Nie mogłeś go zapytać.... Jestem obok niego w szatni, ale nie rozmawialiśmy o tym. Z tego co wiem, jest bliższy powrotu, niż wszyscy się spodziewają. - przekazał bramkarz, który jest pewny gry w podstawowym składzie na Estadio Santiago Bernabeu. Zaznaczył, że przerwa Lewandowskiego nie potrwa pięciu lub sześciu tygodni.

A to może oznaczać, że Lewandowski będzie gotowy do gry w meczu z Elche, który zostanie rozegrany w niedzielę 2 listopada o godz. 18:30. Później Katalończyków czekają spotkania z Club Brugge (5 listopada) i Celtą Vigo (9 listopada). Po tym przyjdzie przerwa na mecze reprezentacji. Gdyby więc Lewandowski wrócił szybciej, to byłby do dyspozycji Jana Urbana na mecze z Holandią i Maltą w eliminacjach mistrzostw świata.

Pierwsze El Clasico w tym sezonie między Realem Madryt a FC Barceloną zostanie rozegrane w niedzielę 26 października o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

