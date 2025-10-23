Kapitalne wieści ws. Lewandowskiego! Padła data powrotu!

Robert Lewandowski z ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski wrócił kontuzjowany. Jak poinformowała FC Barcelona, naderwał mięsień dwugłowy uda. Z tego powodu zabrakło go w dwóch ostatnich meczach swojego klubu z Gironą (2:1) i Olympiakosem Pireus (6:1). Hiszpańskie media są również zgodne, że Polak nie wystąpi w niedzielnym spotkaniu z Realem Madryt. Kiedy zatem możemy się go spodziewać z powrotem na boisku?

Sławomir Peszko ogłosił ws. Lewandowskiego. To wtedy wróci do gry. "Nieoficjalnie"

Informacje w tej sprawie zdradził były reprezentant Polski, a prywatnie przyjaciel Roberta Lewandowskiego - Sławomir Peszko. - Chciałem się spotkać z "Lewym" w Madrycie. Tam nie gra, ale w następnej kolejce będzie już gotowy - powiedział w trakcie transmisji na żywo w Kanale Sportowym.

Prowadzący Mateusz Borek dopytał go więc, czy mówi na poważnie. Ten tylko potwierdził swoje słowa. - Nieoficjalnie Robert będzie gotowy po meczu Realu z Barceloną, czyli na następną kolejkę ligową - oświadczył.

Oznacza to, że polski napastnik będzie do dyspozycji trenera już 2 listopada, kiedy to FC Barcelona zmierzy się przed własną publicznością z Elche. Oczywiście o tym, czy zagra, zadecyduje Hansi Flick. Peszko zapewnił za to, że kibice reprezentacji Polski o zdrowie kapitana nie muszą się martwić. - Będzie gotowy na Holandię - dodał na koniec.

Mecz reprezentacji Polski z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata planowany jest na 14 listopada (godz. 20:45). Wygląda na to, że Lewandowskiego w nim nie zabraknie. Trzy dni później Polaków czeka ostatnie starcie w tych eliminacjach. 17 listopada zagramy na wyjeździe z Maltą (godz. 20:45).