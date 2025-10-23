Hiszpanie rozpisują się o Szczęsnym przed El Clasico. Od razu to przypomnieli

Wojciech Szczęsny, choć gra dobrze, to wciąż czeka na mecz z czystym kontem w tym sezonie. Były reprezentant Polski po kontuzjach Marca-Andre ter Stegena oraz Joana Garcii, jest numerem jeden w bramce FC Barcelony. Teraz przed Szczęsnym jeden z najważniejszych meczów tego sezonu - wyjazdowe starcie El Clasico z Realem Madryt.

Tymczasem hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" rozpisuje się o Wojciechu Szczęsnym pod kątem jego gry w hicie z Realem Madryt.

"Szczęsny debiutuje w barwach Barcelony na Bernabeu. Polski bramkarz grał już na Estadio Blanco w barwach Romy i Juventusu" - to tytuł artykułu.

"Po wznowieniu kariery Szczęsny trzy razy grał z Realem Madryt, wygrał wszystkie spotkania, ale ani razu na Santiago Bernabeu. Szczególnie zapamięta pierwsze El Clasico, bo dostał czerwoną kartkę, ale też wygrał Superpuchar Hiszpanii. Drugie spotkanie też równie pamiętne, bo zwyciężył Puchar Króla. W trzecim meczu wpuścił trzy gole, ale Barcelona też wygrała. Ma dobre wyniki, ale nie statystyki, bo w trzech spotkaniach wpuścił siedem bramek" - dodaje "Mundo Deportivo".

Dziennik przypomina też, że poprzednie mecze Szczęsnego w Madrycie w barwach Romy i Juventusu nie były dla niego miłe i nie będzie je dobrze wspominał.

"Z Romą przegrał 0:2, a potem z Juventusem wygrał 3:1, ale odpadł z Ligi Mistrzów, a bramkę wpuścił dopiero w 90. minucie z rzutu karnego i to rywale awansowali do półfinału. Przewidział, w którą stronę strzeli Cristiano Ronaldo, ale i tak nie zdołał zatrzymać strzału" - czytamy.

Na temat Szczęsnego przed El Clasico pisze też "Marca". "Real Madryt, czyli wieczne wyzwanie dla Szczęsnego" - to tytuł artykułu. Dziennikarz podkreśla, że Polak ani razu w swojej karierze nie zachował czystego konta w meczu z Realem Madryt.

Marca dodaje, że przed Szczęsnym jest nawet podwójne wyzwanie. "Wyzwanie jest podwójne, ponieważ Polak nie zachował czystego konta w pięciu meczach w tym sezonie z powodu kontuzji i operacji Joana Garcii" - czytamy. Dziennik zwraca uwagę, że Szczęsny zmierzył się z Realem Madryt sześć razy i wpuścił jedenaście bramek. To daje średnio 1,8 gola na mecz.

Mecz Real Madryt - FC Barcelona w niedzielę o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.