Robert Lewandowski nie ma najprzyjemniejszego początku sezonu. Pierwszy mecz FC Barcelony stracił przez kontuzję, a gdy już wrócił, to nierzadko zaczynał mecze na ławce rezerwowych. A podczas październikowego zgrupowania kadry doznał kolejnego urazu i jeszcze przez pewien czas nie zagra.

Robert Lewandowski jednym z najbardziej wartościowych sportowców na świecie. Absolutny top

Mimo to Polak dalej jest jednym z najbardziej cenionych napastników na świecie (w poprzednim sezonie strzelił 42 gole). Jako gwiazda piłki nożnej został wysoko oceniony przez redakcję SportsPro, która umieściła go w swoim rankingu najbardziej wartościowych marketingowo sportowców. Na którym miejscu? 11., czyli bardzo wysokim. To jego powrót do Top 50 po zeszłorocznej absencji.

Jeśli spojrzeć na samych piłkarzy, to Lewandowskiego wyprzedzili wyłącznie Cristiano Ronaldo i Neymar. A warto też zauważyć, kogo wyprzedził 38-latek? Tuż za jego plecami znaleźli się Kylian Mbappe, Vinicius Junior czy Lionel Messi. A Barcelona ma aż sześciu przedstawicieli w Top 50, wliczając piłkarkę Alexię Putellas.

Ranking najbardziej wartościowych marketingowo sportowców wg SportsPro

1. Lewis Hamilton (Formuła 1, Wielka Brytania)

2. Simone Biles (gimnastyka, Stany Zjednoczone)

3. Ilona Maher (rugby, Stany Zjednoczone)

4. Stephen Curry (koszykówka, Stany Zjednoczone)

5. Cristiano Ronaldo (piłka nożna, Portugalia)

6. Neymar (piłka nożna, Brazylia)

7. Caitlin Clark (koszykówka, Stany Zjednoczone)

8. LeBron James (koszykówka, Stany Zjednoczone)

9. Giannis Antetokounmpo (koszykówka, Grecja)

10. Coco Gauff (tenis, Stany Zjednoczone)

11. Robert Lewandowski (piłka nożna, Polska)

12. Rayssa Leal (skateboarding, Brazylia)

13. Kylian Mbappe (piłka nożna, Francja)

14. Vinicius Junior (piłka nożna, Brazylia)

15. Novak Djoković (tenis, Serbia)

16. Lionel Messi (piłka nożna, Argentyna)

...

19. Bukayo Saka (piłka nożna, Anglia)

23. Lamine Yamal (piłka nożna, Hiszpania)

28. Harry Kane (piłka nożna, Anglia)

30. Raphinha (piłka nożna, Brazylia)

32. Marcus Rashford (piłka nożna, Anglia)

34. Achraf Hakimi (piłka nożna, Maroko)

36. Alexia Putellas (piłka nożna, Hiszpania)

43. Mohamed Salah (piłka nożna, Egipt)

44. Rodrygo (piłka nożna, Brazylia)

45. Jamal Musiala (piłka nożna, Niemcy)

46. Beth Mead (piłka nożna, Anglia)

49. Dani Olmo (piłka nożna, Hiszpania)

Poza Lewandowskim w zestawieniu uwzględniono również Igę Świątek, która zajęła 40. miejsce. A jakie były kryteria w rankingu? Każdy sportowiec mógł zgarnąć maksymalnie 100 punktów za wartość marketingową w trzech obszarach - siła marki (maks. 35 pkt), całkowity rynek adresatów (35 pkt) oraz ekonomika (30 pkt).

Kontuzjowany napastnik nie będzie mógł się zaprezentować światu w niedzielnym El Clasico. Jednak z każdym dniem jest coraz bliżej powrotu, na który czekają FC Barcelona i reprezentacja Polski.