Robert Lewandowski mógł tylko z trybun obserwować i oklaskiwać swoich kolegów, którzy rozbili we wtorkowy wieczór Olympiakos aż 6:1. W jego rolę - rolę strzelca - znakomicie weszli Fermin Lopez i Marcus Rashford, którzy zdobyli 5 z 6 goli katalońskiego klubu. A czy Hansi Flick w najbliższej perspektywie będzie mógł liczyć na powrót polskiego napastnika? Choć droga do tego zdaje się jeszcze daleka, to pojawiły się pozytywne wieści.

Wieści z Katalonii ws. Lewandowskiego. "Zaczął biegać"

"Raport treningowy od Carlosa Monforta ze "Sportu": Lewandowski został dzisiaj w siłowni i już zaczął biegać, Ferran trenował z grupą, podobnie jak Raphinha, Christensen również dzisiaj nie trenował. Nie w pełni wyzdrowiał z problemów żołądkowo-jelitowych" - napisał na portalu X profil total Barca, gromadzący informacje dotyczące katalońskiego klubu.

Lewandowski po raz ostatni rozegrał mecz podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej. Wystąpił w wygranym 2:0 meczu z Litwą, a po powrocie do klubu okazało się, że jest kontuzjowany. Z tego powodu opuścił spotkania z Gironą (2:1) i Olympiakosem (6:1).

Dla Hansiego Flicka informacja o tym, że Lewandowski zaczął treningi biegowe, jest niezwykle cenna. W Barcelonie od początku sezonu mają olbrzymie problemy z kontuzjami. Kapitan reprezentacji Polski w sierpniu skończył 37 lat i pokazuje, że jest tylko człowiekiem, a nie maszyną. Jego powrót do zdrowia byłby dla Barcelony dużym wzmocnieniem.

Kolejne spotkanie katalońskiego giganta już w najbliższą niedzielę. FC Barcelona zagra w Madrycie z Realem w meczu dwóch największych rywali walczących o mistrzostwo Hiszpanii.