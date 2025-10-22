Z racji problemów finansowych trwających już od kilku lat w poprzednim okienku transferowym FC Barcelona nie szalała na rynku. Dwie transakcje mogą się jednak okazać dla zespołu kluczowe. Świetnie do drużyny wprowadził się nowy bramkarz Joan Garcia. Pokazał, że może być podstawowym bramkarzem "Dumy Katalonii" na dłuższy czas. Dziennikarze początkowo nieco narzekali na Marcusa Rashforda, inny nabytek mistrzów Hiszpanii. Teraz jednak Anglik zachwyca, stopniowo poprawiając formę. "Marca" nie ma wątpliwości, co powinna zrobić Barcelona.

Rashford wnosi wiele do drużyny. "Znakomity występ"

Rashford jest wypożyczony do Barcelony z Manchesteru United. Katalończycy mają możliwość wykupu Anglika z klubu z Old Trafford. Cena? 30 mln euro. W dzisiejszych czasach brzmi jak promocja. "Marca" właśnie to podkreśla, co pokazuje nawet tytuł jednego z artykułów na temat 27-latka. "Musimy przygotować 30 milionów na Rashforda" - napisano.

Pochwały dla Rashforda zaczęły się pojawiać jeszcze mocniej niż zwykle po wtorkowym spotkaniu Barcelony z Olympiakosem w Lidze Mistrzów (6:1). Genialny występ został co prawda przyćmiony przez hatricka Fermina Lopeza, ale trzeba podkreślić, że Anglik nie tylko strzelił dwa gole, ale również wywalczył rzut karny, który wykorzystał później Lamine Yamal.

"Zaletą Rashforda jest to, że zawsze wnosi coś do drużyny: czy to poprzez bramki, asysty, wywalczone rzuty karne, czy kartki. Jego występ w Lidze Mistrzów był znakomity, zarówno we wtorkowym meczu, jak i w tym, który rozegrał z Newcastle, gdzie strzelił oba decydujące gole o zwycięstwie Barcelony" - podkreśla "Marca".

Rashford wykorzystuje szanse. Wspomniano o Lewandowskim

W swoim artykule "Marca" podkreśla, że Rashford korzysta na kontuzjach kluczowych zawodników. Dostępność na wszystkie mecze też jest traktowana jako zaleta.

Przykładowo Robert Lewandowski po wielu latach, w których rzadko łapał kontuzje, ma sezon, gdzie już po raz drugi jest zmuszony odpocząć od piłki. Z urazami borykali się też Raphinha i Lamine Yamal, a ostatnio problemy zdrowotne dopadły również Ferrana Torresa. Pod tym kątem akcje Rashforda stoją wyżej od skrzydłowych i napastników.

Hansi Flick mocno cieszy się z faktu, że ma Rashforda w kadrze, bo przy tylu kontuzjach Anglik jest potężnym wsparciem dla zespołu.