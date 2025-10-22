Wrze wokół następcy Lewandowskiego po hicie LM. Hiszpanie ogłaszają

Hiszpańskie media przekonują, że FC Barcelona podjęła już decyzję co do dalszej przyszłości Roberta Lewandowskiego. Mistrz Hiszpanii ma nie przedłużyć wygasającego kontraktu z Lewandowskim, więc latem przyszłego roku Polak będzie dostępny bez kwoty odstępnego. - Na miejscu Barcelony rozważyłbym pozostawienie go w klubie na jeszcze jeden sezon - tak o sytuacji Lewandowskiego mówił Patrick Kluivert, były reprezentant Holandii i piłkarz Barcelony w latach 1998-2004. Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Barcelonie od nowego sezonu?

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma następcę Lewandowskiego? Żelazny: Zmierzamy w czarną dziurę

To będzie następca Lewandowskiego? Jest sfrustrowany w Atletico. "Spuszczona głowa"

Hiszpańscy dziennikarze wskazują, że faworytem do tej roli jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Ostatnio Atletico przegrało 0:4 z Arsenalem, a Alvarez zagrał całe spotkanie. Kataloński "Sport" pisze o "frustracji", która pojawiła się u Alvareza. "Argentyńczyk zagrał świetny mecz przeciwko Arsenalowi, ale zakończył go ze spuszczoną głową. Jeśli Atletico nie wygra niczego, będzie chciał odejść. Julian zaczyna odczuwać frustrację w Atletico i pokazał to publicznie na początku sezonu" - czytamy w artykule.

Z informacji tego dziennika wynika, że Alvarez nie chce zmieniać swojej sytuacji przed końcem sezonu, ale potem może dojść do negocjacji, jeżeli napastnik będzie chciał odejść z Atletico. "Napastnik zaczyna coraz bardziej zdawać sobie sprawę, że jeśli ten projekt nie wypali, to najlepiej poszukać innego zespołu w Europie. Barcelona bacznie obserwuje tę decyzję, która może mieć decydujące znaczenie" - pisze "Sport". Atletico na razie ma żądać za Alvareza około 200 mln euro - taką kwotę może wydać tylko PSG.

"Sport" uważa, że transfer Alvareza do Barcelony byłby realny po spełnieniu dwóch powodów. Najpierw Atletico musiałoby zmniejszyć swoje wymagania finansowe, a także musi pojawić się opcja dołączenia do transakcji innych piłkarzy. Aktualnie Alvarez ma ważny kontrakt z Atletico do czerwca 2030 r., a w jego umowie znajduje się klauzula wykupu w wysokości 500 mln euro.

Zobacz też: Tak Mourinho potraktował Marciniaka w hicie LM. "Niesamowity autorytet"

W ostatnich latach było sporo przykładów piłkarzy, którzy przenosili się z Atletico do Barcelony i na odwrót. Wystarczy wymienić np. Clementa Lengleta, Joao Feliksa, Antoine'a Griezmanna, Memphisa Depaya, Luisa Suareza czy Davida Villę.

Alvarez zagrał 14 meczów w tym sezonie dla Atletico, w których strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Argentyńczyk ma sześć trafień w lidze hiszpańskiej, a skuteczniejszy od niego jest tylko Kylian Mbappe z Realu Madryt (10).