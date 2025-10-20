Tak Lewandowski zareagował na wieść o kontuzji. Zaskakujące słowa

Robert Lewandowski ma trudny sezon. Na samym początku złapał kontuzję mięśniową i teraz ponownie musi odpoczywać od futbolu. Tym razem jednak ta przerwa jest dłuższa. Od momentu meczu Litwa - Polska (12 października) szacowano, że wyniesie co najmniej cztery tygodnie. W drugiej połowie spotkania z Litwą kapitan naszej kadry wyszedł na boisko z zabandażowanym udem. W Barcelonie sugerowano, że wiedział o tym, iż ma poważny uraz, a mimo wszystko na siłę chciał kontynuować grę.

Tak Lewandowski zareagował na kontuzję

Lewandowski z kolei nie wyglądał na osobę, która zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i czegoś poważniejszego. Potwierdzają to słowa Mateusza Święckiego na kanale Meczyki.pl na platformie Youtube.

- "Lewy" był przekonany, że to kwestia dwóch dni i wróci do gry. Po badaniach była jednak reakcja na zasadzie: "O, cholera. To jednak jest poważny kłopot". Stan zdrowia w jego ocenie był zupełnie inny niż wykazały to badania - powiedział dziennikarz Eleven Sports.

Zaskoczony urazem kapitana polskiej kadry był również selekcjoner Jan Urban. W rozmowie z PAP podkreślał, że Lewandowski czuł ból, ale nie wydawało się, że to coś groźnego. Tym bardziej trzeba docenić, że 37-latek w drugiej połowie starcia z Litwą strzelił gola i ustalił rezultat spotkania na 2:0. To był jego 87. gol w narodowych barwach.

Lewandowski w centrum uwagi w Barcelonie

Lewandowski nie potrzebuje występować w meczach Barcelony, by być w centrum uwagi katalońskich dziennikarzy. Ma na to głównie wpływ kontrakt z Blaugraną wygasający 30 czerwca 2026 roku.

Coraz więcej wskazuje na to, że klub nie przedłuży umowy z polskim napastnikiem i poszuka kogoś zdecydowanie młodszego na jego miejsce. W tym sezonie jak na razie "Lewy" rozegrał w barwach Barcelony dziewięć spotkań, w których strzelił cztery gole.