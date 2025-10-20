FC Barcelona w tym tygodniu wróci do rozgrywek Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka w próbie generalnej przed El Clasico z Realem Madryt (niedziela, godz. 16.15) podejmie Olympiakos Pireus (wtorek, godz. 18.45). Hiszpański "Sport" poinformował w poniedziałek w południe, że na mecz ten wybiera się Izraelczyk Pini Zahavi, agent Roberta Lewandowskiego (od lutego 2018 roku) oraz Hansiego Flicka, trenera FC Barcelony (od lutego ubiegłego roku).

Dzieje się. Agent Lewandowskiego przylatuje do Barcelony

Pini Zahavi ma przylecieć do Barcelony w poniedziałek. We wtorek będzie on oglądał z trybun pojedynek mistrzów Hiszpanii z najlepszą drużyną z Grecji. Ma też zaplanowane spotkanie z Joanem Laportą, prezesem FC Barcelony. Wszystko wskazuje na to, że będą też rozmawiać na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego.

"Izraelski agent pojawi się na stadionie Montjuic na meczu z Olympiakosem i ma zaplanowanie spotkanie z prezesem Joanem Laportą. Obaj łączą długoletnie relacje biznesowe i przyjacielskie, a w tle sytuacja Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku, pozostaje nierozstrzygnięta. Na razie nie ma żadnych oznak, że zostanie przedłużony" - pisze "Sport".

Dziennik podkreśla, że Deco, dyrektor sportowy dostał w weekend od dziennikarzy pytanie o przyszłość Roberta Lewandowskiego, ale odmówił komentarza, tłumacząc się, że nie jest to odpowiedni czas na rozmowy z piłkarza z ważnymi umowami.

"Co więcej, obecna sytuacja Lewandowskiego komplikuje rozmowy. Napastnik wrócił kontuzjowany po przerwie na mecze reprezentacji i będzie pauzował kilka tygodni i nie zagra w El Clasico" - czytamy w "Sporcie".

Lewandowski w FC Barcelonie zagrał dotychczas 156 meczów, zdobył 105 bramek i miał 20 asyst.

Relacje na żywo z meczów FC Barcelony na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.