FC Barcelona w tym tygodniu wróci do rozgrywek Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka w próbie generalnej przed El Clasico z Realem Madryt (niedziela, godz. 16.15) podejmie Olympiakos Pireus (wtorek, godz. 18.45). Hiszpański "Sport" poinformował w poniedziałek w południe, że na mecz ten wybiera się Izraelczyk Pini Zahavi, agent Roberta Lewandowskiego (od lutego 2018 roku) oraz Hansiego Flicka, trenera FC Barcelony (od lutego ubiegłego roku).
Pini Zahavi ma przylecieć do Barcelony w poniedziałek. We wtorek będzie on oglądał z trybun pojedynek mistrzów Hiszpanii z najlepszą drużyną z Grecji. Ma też zaplanowane spotkanie z Joanem Laportą, prezesem FC Barcelony. Wszystko wskazuje na to, że będą też rozmawiać na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego.
"Izraelski agent pojawi się na stadionie Montjuic na meczu z Olympiakosem i ma zaplanowanie spotkanie z prezesem Joanem Laportą. Obaj łączą długoletnie relacje biznesowe i przyjacielskie, a w tle sytuacja Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku, pozostaje nierozstrzygnięta. Na razie nie ma żadnych oznak, że zostanie przedłużony" - pisze "Sport".
Dziennik podkreśla, że Deco, dyrektor sportowy dostał w weekend od dziennikarzy pytanie o przyszłość Roberta Lewandowskiego, ale odmówił komentarza, tłumacząc się, że nie jest to odpowiedni czas na rozmowy z piłkarza z ważnymi umowami.
"Co więcej, obecna sytuacja Lewandowskiego komplikuje rozmowy. Napastnik wrócił kontuzjowany po przerwie na mecze reprezentacji i będzie pauzował kilka tygodni i nie zagra w El Clasico" - czytamy w "Sporcie".
Lewandowski w FC Barcelonie zagrał dotychczas 156 meczów, zdobył 105 bramek i miał 20 asyst.
