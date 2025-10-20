Były reprezentant Polski Wojciech Szczęsny rozegrał kolejny bardzo dobry mecz w barwach FC Barcelony. Jego zespół wygrał rzutem na taśmę, po golu w 93. minucie (Ronald Araujo) wygrał 2:1 przed własną publicznością z Gironą. - Zagraliśmy poniżej naszego poziomu. Ostatni mecz z Sevillą był tragiczny, dziś też zagraliśmy poniżej naszego poziomu - powiedział po meczu Wojciech Szczęsny.

Deco mówi o Wojciechu Szczęsnym. Wyjaśnia, dlaczego Polak został w FC Barcelonie

Na temat Wojciecha Szczęsnego w ostatnich dniach wypowiedział się Deco, dyrektor sportowy FC Barcelony.

- Przedłużyliśmy kontrakt z Wojciechem Szczęsnym za to, co dał nam w poprzednim sezonie, oraz za jego wpływ na szatnię i codzienną dynamikę zespołu. Dlatego został na kolejny rok z opcją przedłużenia na kolejny sezon - przyznał Deco.

Skomentował też, czemu klub wypożyczył innego bramkarza Inakiego Penę.

- Mając czterech bramkarzy, jeden musiał odejść, by grać. Inaki Pena jest młody i mamy do niego duże zaufanie, podobnie jak do Andera Astralagi - dodał Deco.

Zdradził też kulisy pozyskania numeru jeden między słupkami w tym sezonie - Joana Garcii.

- W tym momencie mamy bramkarzy na światowym poziomie. Od urazu Ter Stegena zaczęliśmy obserwować młodych bramkarzy mogących być teraźniejszością lub przyszłością. Kontuzja Marca sprawiła, że musieliśmy przyspieszyć nasze działania. To uruchomiło alarm. Garcię obserwowaliśmy od dwóch lat. Nie lubię mówić o "okazjach rynkowych", bardziej chodzi o to, że w odpowiednim momencie jego wola przyjścia do Barcelony była kluczowa. Przychodził przecież z klubu rywalizującego w tym samym mieście, więc decyzja wymagała wielkiej osobowości - przyznał Deco, cytowany przez fcbarca.com.

Szczęsny w tym sezonie zagrał w czterech spotkaniach, wpuścił osiem bramek. Polak cały czas czeka na pierwsze czyste konto. W sumie bilans Polaka w FC Barcelonie to 34 spotkania, 44 wpuszczone gole i 14 czystych kont.

FC Barcelona we wtorek w Lidze Mistrzów podejmie Olympiakos. Początek spotkania o godz. 18.45. Natomiast już w niedzielę drużyna trenera Hansiego Flicka zagra na wyjeździe z Realem Madryt (godz. 16.15).

Relacje na żywo z obu tych meczów na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.