Była 76. minuta, kiedy wszedł Vinicius. Czerwona kartka po minucie!

Dzięki dramatycznemu zwycięstwu 2:1 z Gironą FC Barcelona przesunęła się na pierwsze miejsce w tabeli LaLiga. Przypomnijmy, że gola na wagę zwycięstwa zdobył obrońca Ronald Araujo, który wszedł na boisko na pozycję środkowego napastnika. Urugwajczyk wcisnął futbolówkę w doliczonym czasie gry.

Real Madryt męczył się w pierwszej połowie z Getafe

Długo z tego prowadzenia w tabeli FC Barcelona mogła się nie cieszyć. Dzień później, tj. w niedzielę 19.10 Real Madryt rozgrywał swój wyjazdowy mecz z Getafe. Faworytem oczywiście byli Królewscy, którzy po raz ostatni przegrali z tym zespołem w 2022 roku.

Od początku to podopieczni Xabiego Alonso ruszyli do ataku. Już w ósmej minucie Kylian Mbappe miał doskonałą okazję do strzelenia gola, ale David Soria fenomenalnie obronił tę próbę Francuza. W 24. minucie Alex padł w polu karnym Realu Madryt. Przez kilka minut VAR analizował sytuację, ale sędziujący to spotkanie José Luis Munuera Montero dostał komunikat na słuchawkę, że nie było przewinienia, co oczywiście nie spodobało się kibicom gospodarzy.

Od początku tego spotkania było dużo walki w środku pola. Getafe znane jest z agresywnej gry, która ma wybić rywalom z głowy zaskakujące indywidualne akcje, mogące odmienić losy meczów. Boleśnie przekonał się o tym m.in. Robert Lewandowski, który mierzył się z piłkarzami tej drużyny we wrześniu.

W 31. minucie koronkową akcją popisali się piłkarze Królewskich z Mbappe i Bellinghamem na czele. Ostatecznie to Mastantuono wpadł w pole karne, ale został przepchnięty przez Djene, który odebrał mu piłkę. Ostatecznie w pierwszej połowie nie oglądaliśmy goli. Nic dziwnego, jak momentami Getafe miało sześciu piłkarzy w linii obrony, albo jednego piłkarza za linią piłki.

Piłkarzom Realu Madryt pozostało liczyć, że rywale się zmęczą i zaczną popełniać błędy, bo ich próby z dystansu nie były udane, jak np. ta Tchouameniego z 37. minuty. Francuz huknął z całej siły, ale futbolówka pofrunęła wysoko nad bramką. Swoich sił w doliczonym czasie gry próbował David Alaba, który podszedł do rzutu wolnego, ale Soria ponownie skutecznie interweniował.

W drugiej połowie pomóc drużynie w ataku miał także Vinicius Junior, który pojawił się na murawie w 55. minucie. 10 minut później Kylian Mbappe dostał prostopadłe od Bellinghama, ale ta próba była niecelna. W 71. minucie Mbappe spróbował zaskoczyć Sorię z rzutu wolnego, ale Militao nie zdążył się odsunąć i futbolówka go otarła i poleciała tuż za prawym słupkiem bramki.

W 77. minucie Nyom obejrzał czerwoną kartkę po faulu na Viniciusie Juniorze, który nawet nie miał piłki. Co ciekawe, zawodnik wszedł na murawę minutę wcześniej. To sprawiło, że na boisku jeszcze mocniej zaczęło iskrzyć, a grające w osłabieniu Getafe było jeszcze bardziej narażone na ataki ze strony rywali. Już w 80. minucie Kylian Mbappe skarcił rywali. Dostał świetne podanie od Ardy Guellera i umieścił piłkę w siatce. Soria próbował interweniować, ale sparował piłkę na słupek, a ta po odbiciu zatrzepotała w siatce.

W 84. minucie drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną obejrzał Alex. Zawodnik Getafe sfaulował... Viniciusa Juniora. Tym samym Brazylijczyk wyrzucił z boiska dwóch rywali i pomógł Królewskim w wywalczeniu zwycięstwa na trudnym terenie. Choć w doliczonym czasie gry Getafe miało świetną okazję do zdobycia wyrównującej bramki, ale Courtois stanął na wysokości zadania.

Ten triumf pozwala Królewskim wrócić na pierwsze miejsce w tabeli LaLiga. FC Barcelona Lewandowskiego i Szczęsnego ma dwa "oczka" straty do Realu Madryt.

Getafe - Real Madryt 0:1

Gole: Mbappe (80')

Składy:

Getafe: David Soria, Iglesias, Domingos D., Djene, Rico, Milla, Mario Martin, Arambarri, Kiko, Alex, Liso.

Real Madryt: Courtois - Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Mastantuono, Mbappe, Rodrygo.