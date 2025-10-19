Kibice Barcelony zdecydowali. Tego piłkarza chcą zamiast Lewandowskiego

Jeszcze niedawno Robert Lewandowski miał pewne miejsce w jedenastce FC Barcelony, ale wiele zmieniły jego problemy zdrowotne. Polak z powodu kontuzji stracił większość końcówki poprzedniego sezonu, a urazy prześladują go też w ostatnim czasie. Nie grał w drugiej połowie sierpnia, a po niedawnej przerwie reprezentacyjnej ma ponownie pauzować - tym razem nawet ponad miesiąc.

Kibice Barcy wydali wyrok. Tego napastnika chcą

Kontrakt Lewandowskiego z Barcą dobiegnie końca po sezonie 2025/2026. Choć na pozycji środkowego napastnika w drużynie Hansiego Flicka występuje też Ferran Torres, nie ma wątpliwości, że w przypadku odejścia Polaka, klub będzie chciał ściągnąć w jego miejsce nowego piłkarza. Kto nim będzie? Opcje typu Erling Haaland czy Julian Alvarez wydają się mało realistyczne, ze względu na problemy finansowe Barcelony, stąd portal "tribuna.com" zapytał kibiców mistrza Hiszpanii o kilku innych napastników.

Fani Barcy mogli zagłosować w ankiecie na Serhou Guirassy'ego z Borussii Dortmund, Ettę Eyonga z Levante, Fisnika Aslaniego z TSG Hoffenheim, Samu Aghehowę z FC Porto oraz Dusana Vlahovicia z Juventusu. Zwycięzca okazał się jasny. Zdecydowanie najwięcej głosów (aż 44 procent) kibiców zebrał serbski piłkarz wielokrotnego mistrza Włoch.

Czy FC Barcelona faktycznie sprowadzi za niespełna rok Vlahovicia? Nie jest to nazwisko, które zbyt często pojawia się w mediach. Rynkowa wartość Serba (według "Transfermarkt") to jednak "tylko" 35 milionów euro, więc FC Barcelona prawdopodobnie byłaby w stanie uzbierać na niego pieniądze.