Od początku tego sezonu Robert Lewandowski ma trochę problemów zdrowotnych. Na starcie LaLigi musiał pauzować z powodu urazu. Tak samo teraz - 37-latek nie może grać z powodu problemów z udem, których nabawił się w meczu z Litwą. Mimo zaawansowanego wieku wciąż jest ważną postacią młodej FC Barcelony.

Napastnik FC Barcelony jest prawdziwym egzekutorem - ma ponad 700 goli w oficjalnych meczach i ze swoim dorobkiem plasuje się ósmym miejscu wśród najlepszych strzelców w historii. A jeśli zdobędzie jeszcze trochę bramek, to - zdaniem "El Tiempo" - może awansować na piąte miejsce i wyprzedzić takich zawodników jak Romario (761) i Puskas (760). Serwis podliczył i przypomniał, że "Lewy" jest najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Bundesligi (447 goli) i trzecim w Lidze Mistrzów (105 trafień).

Jorge Barraza docenia jego spryt, umiejętność ustawienia się, umiejętność strzelania głową, czy technikę i opanowanie. "Jest mistrzem w wykańczaniu akcji, co dodatkowo wzmacnia jego umiejętność panowania nad piłką. Nie błyszczy umiejętnościami, ale posiada wszelkie niezbędne umiejętności w polu karnym. Wie wszystko, co potrzeba, aby akcja zakończyła się golem" - tak scharakteryzował Polaka. Czy to sprawia, że Robert Lewandowski jest najlepszym numerem "9" na świecie?

Z tym dziennikarz polemizuje. "Jeśli skupimy się na jego statystykach, odpowiedź na to pytanie już istnieje: Lewandowski. Istnieją jednak różne niuanse. Analizując tylko liczby, moglibyśmy również wymienić Cristiano Ronaldo (948) lub Messiego (884), ale Portugalczyk zaczynał jako prawy skrzydłowy. Messi też nigdy nie był prawdziwą 'dziewiątką'" - czytamy.

Serwis wspomina także takich piłkarzy jak Luis Suarez (600 goli), ale jego zdaniem "ma problemy z poruszaniem się, ale jest rewelacyjnym, kompletnym numerem 9" - napisano. Jest też Karim Benzema, ale "podobnie jak w przypadku Messiego, strzelanie bramek nie jest najważniejszą rzeczą" - podkreślono.

Wspomniano również o następcy Lewandowskiego w Bayernie - Harrym Kane. "To genialny gracz zespołowy. W wieku 32 lat i z 467 golami na koncie nie wygląda na to, by miał ich osiągnąć 700; niemniej jednak nie sposób nie umieścić go na tej liście" - podkreślono.

Wymieniono także Kyliana Mbappe (394 gole), Juliana Alvareza (139 goli) oraz Erlinga Haalanda (322 gole). I to ten ostatni - zdaniem Jorge Barraza - jest aktualnie najlepszym środkowym napastnikiem na świecie. "Jest nieomylnym strzelcem. To dziki łowca bramek" - opisano.

"Jest dynamiczny, uczestniczy w budowaniu akcji przez drużynę, wie, jak grać, precyzyjnie podaje piłkę i dobrze ją uderza. Dwiema podstawowymi cechami superstrzelca są dobre wykończenie akcji i szybkość. On posiada obie. Nie jest geniuszem z piłką, ani kompletnym nieudacznikiem. To odpowiedź na pytanie zawarte w tytule: dla tego felietonisty, najlepszy obecnie numer dziewięć na świecie" - zakończono.