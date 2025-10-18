Szczęsny się nie certolił po meczu. Tak podsumował to, co zrobiła Barcelona

W FC Barcelonie było gorąco tuż przed przerwą reprezentacyjną. W ciągu kilku dni mistrzowie Hiszpanii ponieśli dwie porażki. Najpierw przegrali z PSG w Lidze Mistrzów (1:2), a następnie sensacyjnie zostali rozbici przez Sevillę (1:4) w La Lidze. Mecz z Gironą miał być idealnym na polepszenie nastrojów w drużynie. Tymczasem "Duma Katalonii" miała ogromne problemy. Ostatecznie wyszarpała zwycięstwo, bo w doliczonym czasie gry gola na 2:1 strzelił Ronald Araujo.

Szczęsny ocenił występ Barcelony. "Mamy troszkę problemów w defensywie"

Bramki FC Barcelony strzegł Wojciech Szczęsny, który jest pierwszym bramkarzem drużyny pod nieobecność kontuzjowanego Joana Garcii. Polak szczerze powiedział, jaki jest jego nastrój po wymęczonym zwycięstwie.

- Czuję dużą ulgę. Zagraliśmy nie najlepszy mecz, a w takich momentach, jeśli te mecze udaje się przepychać, to pojawia się duża radość - podkreślił w rozmowie z Eleven Sports.

- Nie jesteśmy w najlepszym momencie. Ostatni mecz z Sevillą był tragiczny, dziś też zagraliśmy poniżej naszego poziomu. Mamy troszkę problemów w defensywie. Gramy wysoko, ale nie robimy presji na piłce. Myślę, że stylu nie zmienimy, ale trzeba poprawiać to, co wyglądało źle w ostatnich tygodniach i to powinno przynieść rezultaty - dodał.

Girona miała stosunkowo sporo sytuacji strzeleckich. Jedyna bramka tego zespołu padła po przewrotce Axela Witsela. W tym przypadku Szczęsny nie miał większych szans na skuteczną interwencję. Ogółem po sobotnim starciu jest wysoko oceniany.

- Byłem niezadowolony z tego, ile sytuacji tworzą, ale na pewno mogłem być zadowolony z faktu, jak dużo ich marnują. Oby jak najwięcej przeciwko mnie marnowali - dodał z uśmiechem na twarzy.

Najpierw Olympiakos, ale wszyscy myślą głównie o meczu z Realem

Po triumfie nad Gironą FC Barcelona ma 22 punkty w ligowej tabeli. Wskoczyła zatem na prowadzenie, choć jeden mecz mniej i punkt mniej ma Real Madryt. I to właśnie z Królewskimi mistrzowie Hiszpanii zmierzą się 26 października (godz. 16:15) w kolejnej kolejce La Ligi.

Wcześniej czeka ich jeszcze pojedynek w Lidze Mistrzów z Olympiakosem. Został zaplanowany na wtorek (21 października). Początek o godz. 18:45.