Hiszpanie pieją z zachwytu nad Szczęsnym po meczu Barcelony!

Wojciech Szczęsny zebrał dobre oceny w hiszpańskich mediach za swoją grę w pierwszej połowie meczu Barcelona - Girona. "Zbawca" pisało o nim "Mundo Deportivo", a "Sport" zwracał uwagę na to, że gdyby nie polski bramkarz, to Barcelona mogłaby przegrywać to spotkanie.

Tak Hiszpanie ocenili Szczęsnego. Barcelona zawdzięcza mu zwycięstwo! Co za słowa

W drugiej połowie wiele się nie działo pod bramką polskiego bramkarza - Girona po przerwie oddała tylko jeden celny strzał. Wydawało się, że mecz skończy się remisem 1:1, ale w samej końcówce spotkania Barcelona strzeliła gola na 2:1 - decydującą bramkę zdobył Ronald Araujo. Mimo zwycięstwa większość piłkarzy zespołu Hansiego Flicka nie może liczyć na wysokie oceny w hiszpańskich mediach. A jak Hiszpanie ostatecznie ocenili Wojciecha Szczęsnego?

"Sport" wystawił Szczęsnemu ocenę 6/10 - wyższą otrzymali tylko Frenkie de Jong, Pedri, Roony Bardghji oraz Ronald Araujo. Gazeta docenia golkipera przede wszystkim za spokój w interwencjach.

"Mundo Deportivo" uważa, że gdyby nie Szczęsny, to wygranej Barcelony by nie było. "To, że Barca dała radę zakończyć ten mecz zwycięstwem, zawdzięcza dwóm interwencjom typu 'wszystko albo nic' swojego bramkarza, który powstrzymał Vanata i Portu" - pisze gazeta.

Dzięki tej wygranej FC Barcelona jest nowym liderem La Liga, ale już jutro na pierwsze miejsce może wrócić Real Madryt. Jedno jest pewne - najbliższe El Clasico, które odbędzie się w niedzielę 26 października zapowiada się wyśmienicie. I wygląda na to, że polski bramkarz będzie w tym meczu jedną z kluczowych postaci.