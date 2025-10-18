Zaczęło się. Będzie protest w trakcie meczu Barcelony. Oto co zrobią piłkarze

FC Barcelona w sobotę zmierzy się u siebie z Gironą. Z powodu kontuzji w spotkaniu nie wystąpi Robert Lewandowski. Powinniśmy zobaczyć za to Wojciecha Szczęsnego. Mecz najprawdopodobniej rozpocznie się dość nietypowo. Wszystko przez wielki protest, który władzą FC Barcelony raczej się nie spodoba.

Zapowiedzieli protest w meczu Barcelony. Piłkarze staną w miejscu

A wszystko przez to, że będzie on wymierzony m.in. w nie. Jak donosi radio Cadena SER, piłkarze tuż po rozpoczęciu spotkania mają stanąć nieruchomo przez około 15 sekund i nie rozgrywać piłki. W ten sposób wyrażą swój sprzeciw przeciwko pewnej kontrowersyjnej decyzji.

Chodzi o przeniesienie meczu LaLiga pomiędzy FC Barceloną a Villarrealem poza granice Hiszpanii. Jak ustalono, zostanie on rozegrany 20 grudnia w Miami. Za przeforsowanie pomysłu odpowiadają w głównej mierze prezes LaLigi Javier Tebas oraz działacze FC Barcelony. Przeciwni temu rozwiązaniu byli jednak sami piłkarze. Hiszpański Związek Piłkarzy (AFE) w porozumieniu z kapitanami wszystkich klubów składał nawet w tej sprawie oficjalne skargi i zarzucał brak konsultacji i transparentności. Ich głos nie został jednak wysłuchany.

Hiszpania nie chce meczu LaLiga w Miami. Tak zachowają się gracze Barcelony

W tej sytuacji AFE ustaliło wraz z piłkarzami, że wspominane 15-sekundowe przerwy poprzedzą wszystkie mecze 9. kolejki LaLiga. Nie ominie to także starć FC Barcelony z Gironą i Villarealu z Realem Betis. Według Cadena SER AFE nie będzie wywierało w tej sprawie presji na piłkarzy Barcelony i Villarrealu. Ci jednak w przeważającej części zgadzają się ze stanowiskiem i nie będą przeszkadzali w przeprowadzeniu tej akcji. Ich kapitanowi w trakcie przedmeczowego losowania mają też oddać rywalom piłkę po to, by ci mogli spokojnie wykonać umówiony gest.

Mecz Barcelona - Girona odbędzie się w sobotę 18 października na Estadi Olimpic de Montjuic. Początek o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.