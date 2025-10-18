Flick zdecydował ws. Szczęsnego! Oto skład Barcelony na mecz z Gironą

19 - to liczba punktów, które w tym sezonie ligi hiszpańskiej zdobyła FC Barcelona. Zespół Hansiego Flicka wygrał sześć z ośmiu punktów. Pod koniec sierpnia br. Barcelona zremisowała 1:1 z Rayo Vallecano, a tuż przed październikową przerwą na mecze reprezentacji przegrała 1:4 z Sevillą. W tym spotkaniu Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego. Teraz sezon klubowy wraca na dobre, a Barcelona zagra u siebie z Gironą. W tym meczu zabraknie Lewandowskiego w związku z naderwaniem mięśnia dwugłowego uda.

Flick wybrał skład Barcelony na Gironę. Wojciech Szczęsny w bramce

W meczu z Gironą mogliśmy być pewni występu jednego z Polaków. Chodzi o Wojciecha Szczęsnego, ponieważ Joan Garcia będzie niedostępny jeszcze przez kilkanaście dni, a Marc-Andre ter Stegen będzie jeszcze się rehabilitował kilka tygodni.

Dosyć sporym problemem dla Flicka była obsada pozycji środkowego napastnika, bo Lewandowski wypadł z gry na dłużej, a Ferran Torres jeszcze nie jest dostępny na starcie z Gironą. W związku z tym w roli "dziewiątki" wystąpi Marcus Rashford. To nie jest nowa pozycja dla Anglika, bo Rashford występował jako środkowy napastnik w barwach Manchesteru United.

Hiszpańskie media nie były pewne, co do obsady niektórych pozycji w zespole Barcelony. O ile w defensywie wszyscy wskazywali na Julesa Kounde i Pau Cubarsiego, a w środku pola na duet Pedri - Frenkie de Jong, to brakowało zgodności co do pozycji lewego obrońcy (Alejandro Balde czy Gerard Martin) czy drugiego środkowego obrońcy (Eric Garcia lub Ronald Araujo). Teraz już wszystko się wyjaśniło.

Skład Barcelony na mecz z Gironą:

Szczęsny - Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde - Pedri, De Jong, Casado - Fernandez, Rashford, Yamal

Relacja tekstowa na żywo z meczu Barcelona - Girona od godz. 16:15 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.