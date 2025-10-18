Tak Lewandowscy spędzili wieczór. "Mimo że znamy się tyle lat..."

Robert Lewandowski naderwał mięsień dwugłowy uda, dlatego przez najbliższych kilka tygodni czeka go przerwa od grania. Nasz napastnik nie wystąpi również w sobotnim meczu FC Barcelony z Gironą (początek o godz. 16:15). Więcej czasu może za to poświęcić rodzinie. I tak też się dzieje, co pokazała jego żona Anna.

Lewandowscy zasiedli przed ekranem. Oto co oglądali. "Domowe kino z rodzinką"

Influencerka i trenerka personalna w piątek wieczorem pochwaliła się na InstaStories rodzinnym zdjęciem. Widać na nim, jak siedzi na kanapie wraz z mężem Robertem, a także dwiema córkami - Klarą i Laurą. Towarzyszyła im także siostra piłkarza - Milena Lewandowska-Miros. Co razem robili?

Wszystko wyjaśniła sama Lewandowska. - Domowe kino z rodzinką. Dzisiaj oglądaliśmy dokument Wojtka Szczęsnego i Mariny. Mimo że znamy się tyle lat... to fajnie przeżywać ich historię przed ekranem. Gratulacje! - napisała.

Rodzina Lewandowskich https://www.instagram.com/stories/annalewandowska/3745634526182276813/

Chodzi oczywiście o film: "Szczęsny", który niedawno, bo 10 października, miał swoją premierę. Dokument odsłania kulisy kariery polskiego bramkarza, a także jego życie prywatne. Dzięki niemu możemy poznać Szczęsnego nie tylko jako sportowca, ale też męża i ojca. A wszystko dzięki niepublikowanym wcześniej nagraniom i rozmowom. Film dostępny jest na platformie streamingowej Amazon Prime Video - tej samej, na której można zobaczyć dokument "Lewandowski – Nieznany" z 2023 r.

Swoimi wrażeniami podzieliła się także siostra Lewandowskiego - Milena, która miała okazje zobaczyć film o Szczęsnym dwa razy. - Oglądałam dziś w samolocie do Barcelony. Ryczałam. Wojciech Szczęsny i Marina, chociaż znam te historie bardzo dobrze, byłam na tych wszystkich meczach, to świetnie było to zobaczyć i przeżyć tę przygodę z wami jeszcze raz - napisała na InstaStories.