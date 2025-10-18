Legenda Barcelony wprost o przyszłości Lewandowskiego. "Na miejscu Barcy..."

Robert Lewandowski jest już w FC Barcelonie czwarty sezon, zgodnie z podpisaną umową - ostatni. Od dłuższego czasu trwają więc spekulacje, czy klub będzie chciał przedłużyć kontrakt z 37-latkiem. Jak na razie jasnych deklaracji w tej sprawie nie ma. W hiszpańskich mediach zaczynają się jednak pojawiać pewne przecieki. "Sport" informował już nawet, że decyzja została podjęta i Lewandowski będzie musiał pożegnać się z kolegami. Na tym nie koniec złych wieści.

Hiszpanie już zaczęli skreślać Lewandowskiego. Nagle przemówił Kluivert

Sytuacja Lewandowskiego miała stać się jeszcze gorsza po październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Napastnik wrócił z niego z kontuzją, co zdaniem "Marki" nie spodobało się w klubowych gabinetach. Dziennik sugerował nawet, że działacze mieli do niego spore pretensje, a zdarzenie będzie miało negatywny wpływ na przyszłe rozmowy ws. kontraktu. Tymczasem zupełnie inne zdanie w kwestii ewentualnego pozostania Lewandowskiego w Barcelonie ma Patrick Kluivert.

Były znakomity strzelec tego klubu w rozmowie z "Faktem" stwierdził wprost, że Polak zasługuje na nowy kontrakt. - Oglądam jego mecze i widzę, że fizycznie daje radę. Jest w takim wieku, że nie musi już grać we wszystkich spotkaniach. Mimo to wciąż jest niebezpieczny, obrońcy mają przy nim pełne ręce roboty. Dlatego na miejscu Barcy rozważyłbym pozostawienie go w klubie na jeszcze jeden sezon - przyznał.

To dlatego Lewandowski powinien zostać w Barcelonie. "Kluczowe kryterium"

Kluivert, który w Barcelonie grał w latach 1998-2004 i zdobył z nią mistrzostwo Hiszpanii, przekonywał, że Lewandowski wciąż prezentuje wysoką formę. - To powinno być kluczowe kryterium. Bo co do umiejętności Roberta nie mamy żadnych wątpliwości. W poprzednim sezonie był przecież drugim najlepszym strzelcem LaLiga - przypomniał.

O przyszłości Lewandowskiego zadecydują zapewne najbliższe miesiące i to, jak dalej będzie prezentował się na boisku. Na razie pozostaje wyłączony z gry na co najmniej trzy tygodnie. Zabraknie go m.in. w sobotnim meczu z Gironą, który rozpocznie się o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego spotkania na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.