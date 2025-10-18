Ależ wieści ws. przyszłości Ter Stegena. Wieszczą transfer. "Idealna opcja"

Marc-Andre ter Stegen na wylocie z FC Barcelony - takie doniesienia pojawiały się latem 2025 roku. Media sugerowały, że Niemiec będzie dopiero trzecim wyborem Hansiego Flicka i jeśli chce wystąpić na przyszłorocznych mistrzostwach świata, to musi zmienić barwy, bo w katalońskim klubie wielu szans do gry mieć nie będzie. Bramkarz jednak nie odszedł. Na dodatek przeszedł operację pleców i obecnie pauzuje. Zapewnia, że chce pozostać w drużynie, ale pojawiły się nowe wieści w sprawie.

Marc-Andre ter Stegen opuści FC Barcelonę zimą? Hiszpańskie media swoje, angielskie swoje

Już od kilku dni w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że zainteresowanie ter Stegenem wyrażają kluby Premier League. Sam Niemiec ma jednak obstawać przy swoim - z Barcelony ruszać się nie zamierza. Teraz nowe wieści przekazał kataloński "Sport". Rzekomo zainteresowanie Newcastle United ma być całkiem spore i zespół planuje ściągnąć ter Stegena już tej zimy. Chciałby wypożyczyć bramkarza z możliwością wykupu. "To idealna opcja ze względu na jego doświadczenie i przywództwo" - pisali dziennikarze.

Inne zdanie w sprawie ma jednak teamtalk.com. Medium twierdzi, że do transferu raczej nie dojdzie, przynajmniej istnieje małe prawdopodobieństwo. "Uważamy, że transfer na St. James' Park w środku sezonu to mrzonka" - podkreśliła redakcja. Dlaczego? Ano dlatego, że w angielskiej drużynie ter Stegen wciąż mógłby być tylko rezerwowym, a nawet trzecim wyborem, podobnie jak w Barcelonie. Nie wiadomo, czy miałby zagwarantowane miejsce w pierwszym składzie, tym bardziej że od kilku tygodni pozostaje poza placem gry. "Jeśli celem Niemca jest regularna gra w drugiej połowie sezonu, to wypożyczenie do Newcastle zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem" - czytamy.

Problemy kadrowe w Barcelonie. Wojciech Szczęsny pierwszą opcją

O tym, czy ostatecznie ter Stegen zmieni barwy, czy pozostanie w Barcelonie do końca kampanii, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Obecnie skupia się na rekonwalescencji. Najpewniej do zdrowia wróci dopiero w grudniu. Poza placem gry pozostaje też Joan Garcia. Hiszpan doznał kontuzji na jednym z treningów. Teraz numerem jeden w bramce jest Wojciech Szczęsny. Polak wystąpił w trzech spotkaniach i dwa z nich Barcelona przegrała. Winy naszego rodaka w porażkach trudno się jednak doszukiwać. Zawiedli głównie obrońcy.

Już w sobotę 18 października Barcelona będzie miała szansę przełamać fatalną passę dwóch porażek z rzędu. Tego dnia zagra u siebie z 17. w tabeli La Liga Gironą i będzie faworytem do zwycięstwa.